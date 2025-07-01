Фінал "Гри в кальмара" міг бути зовсім іншим: що планували творці

Режисер та сценарист "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок розкрив цікаву деталь щодо фіналу популярного південнокорейського серіалу. Завершення третього сезону могло бути інакшим!

Чому творець вирішив змінити сюжет та навіщо додав до пригодницького бойовика дитину, розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Variety .

Фінал "Гри в кальмара" міг бути щасливішим

Плануючи другий та третій сезон, режисер готував інше закінчення історії для головного героя Джі Хуна.

"Я не мав наміру його вбивати. Ідея полягала в тому, що він так чи інакше виживе - можливо, стане переможцем і повернеться, щоб побачити свою доньку", - поділився він.

Проте під час написання сценарію і з огляду на те, що відбувається у світі, Дон Хьок все ж вирішив закінчити історію інакше - через самопожертву героя.

"Я подумав, що більш відповідним завершенням історії та подорожі Джі Хуна буде його самопожертва заради майбутніх поколінь", - пояснив творець.

Фінал "Гри в кальмара" (кадр з серіалу)

Він також зауважив, що саме через це увів у сюжет вагітну героїню і показав народження дитини.

"Немовля з’явилося як символ майбутнього та наступного покоління, світу, а також людської совісті - усього того, що ми повинні захищати", - сказав він.

Режисер підкреслив, що не збирався жертвувати й дитиною, "бо це було б надто похмуро".

"Немовля символізує думку, що заради майбутнього ми маємо стримувати власну жадібність, жертвувати певним комфортом і власними інтересами. Це те, що я хотів сказати", - додав він.



"Гра в кальмара": чи буде 4 сезон

Третій сезон південнокорейського серіалу про гру на виживання став фінальним. Проте Netflix не збирається відмовлятися від найуспішнішої франшизи та готує американську версію проєкту.

Режисер оригіналу не виключає свого повернення до продовження історії, якщо така пропозиція буде, але в адаптації брати участь не збирається. Хіба що на рівні обміну ідеями.

"Якщо Netflix звернеться і я відчую, що мій внесок дійсно потрібен, і це не заважатиме іншим моїм справам на той момент, я із задоволенням надам усе, що від мене буде потрібно", - зауважив він.

Про американську версію "Гри в кальмара" наразі відомо мало. Вона розгортатиметься в одному з великих міст США та обіцяє бути ще більш напруженою та жорстокою.