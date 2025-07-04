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Провал Netflix? "Старая гвардия-2" с Шарлиз Терон не оправдала ожиданий: первые отзывы

Пятница 04 июля 2025 19:40
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Провал Netflix? "Старая гвардия-2" с Шарлиз Терон не оправдала ожиданий: первые отзывы Вторая часть фильма "Старая гвардия" вызвала неоднозначные реакции (фото: кадр из фильма)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американский супергеройский фильм "Старая гвардия" (The Old Guard 2) вышел на Netflix 2 июля. Однако пока продолжение хита 2020 года о бессмертных воинах выглядит как тотальный провал. Зрители и критики разочарованы.

О чем вторая часть и что пишут о фильме в сети, рассказывает РБК-Украина.

О чем фильм "Старая гвардия 2"

Группа вечных супергероев во главе с Энди (Шарлиз Терон) сталкивается с одним из своих. Но Дискорд (Ума Турман) не просто бессмертна - она первая в своем роде и имеет недобрые мотивы.

Она не считает, что бессмертие следует использовать для помощи человечеству, и хочет положить конец их вмешательству. Вместе с тем к жизни возвращается бессмертная Куин (Ван Вероника Нго), которая стремится наказать, и смертных, и вечных.

Концовка намекает на продолжение. Фаны гадают, будет ли третий фильм.


Старая гвардия 2: актерский состав

Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Кики Лейн, Марван Кензари, Лука Маринелли, Маттиас Шонертс, Ван Вероника Нго, Чиветел Эджиофор, Ума Турман и Генри Голдинг.

Режиссер фильма - Виктория Махони, автор сценария - Грега Рака.

Кадры из фильма "Старая гвардия 2" (скриншоты)

Как отреагировали в сети

После премьеры 2 июля 2025 года "Старая гвардия 2" получила преимущественно смешанные и негативные отзывы как от зрителей, так и критиков.

На IMDb фильм оценили на 5.2 из 10 баллов. На агрегаторе Rotten Tomatoes критики дали ленте - 43% (гнилой томат), а аудитория - 58%. Это пока первые отзывы после нескольких дней премьеры.

Что пишут зрители и критики:

  • "Этот фильм - медленное шествие, которое имеет мало смысла и имеет только одну цель - заполнить пространство и подготовить третий фильм... Всем, кто участвовал в этом проекте, должно быть стыдно..."
  • "Первый мне понравился. Этот - большое разочарование. Сюжет не был убедительным, удивительно слабые персонажи. Крутые декорации, машины и отличная хореография боев не спасли. Отстойная концовка".
  • "Всегда плохо, когда фильм не стоит мне ничего, но я все равно раздражен, что потратил отличный вечер за его просмотром".
  • "Ждали 5 лет, и такой конец - лучшее, что они могли сделать? До этого момента я наслаждался фильмом".
  • "Действительно, отличный фильм, большинство людей просто ненавидят, что он провалился, но они не должны ждать слишком долго, чтобы дать нам 3-ю часть".
  • "Рецензии слишком суровы, что же это такое? Не может быть, чтобы бесчисленные ремейки Диснея получали 90%, а этот - 50%? Фильм был веселым. Ему определенно не хватало стиля и атмосферы, которые были в первом фильме".

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При написании материалов были использованы следующие источники: Imdb, Rotten Tomatoes, Wikipedia.

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