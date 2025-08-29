"Прояв хворої фантазії". Експодруга Камалії прокоментувала звинувачення у зраді

Кілька тижнів тому співачка Камалія здивувала заявою про подругу-зрадницю . Стало відомо, про кого саме говорила артистка. Нею виявилася бізнесвумен Світлана Голинська - власниця кількох компаній у сфері шоу-бізнесу.

Як повідомляє РБК-Україна , Світлана вперше розкрила подробиці стосунків зі співачкою та прокоментувала її різку заяву про зраду в інтерв'ю OBOZ.UA.

Що сказала Камалія про колишню подругу

Артистка заявила в соцмережах, що за 20 років дружби вони разом пережили складні та щасливі події, але подруга виявилася "змією", яка чекала моменту, аби "вкусити".

"Цей біль неможливо описати. Зрада від "своєї" - це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні - ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою". Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір - це не чужа жінка, а "найкраща подруга".

Водночас Камалія не назвала імені цієї подруги та не пояснила причини конфлікту.

Що написала Камалія про подругу (скриншот)

Реакція Голинської на слова Камалії

Вона зазначила, що не вважає спілкування з Камалією традиційною дружбою. Вона знає її родину понад 10 років. Їхні діти підтримують стосунки й тому вони контактували.

Востаннє, за словами Світлани, вони бачилися понад рік тому в Іспанії. Тоді у неї відбулася дивна розмова з чоловіком артистки Захуром, який розповів про фантазії тещі - нібито Голинська хоче "відбити" в Камалії чоловіка.

Згодом співачка пояснила їй, що мама "не зовсім здорова" і схильна вигадувати плітки.

"Тепер починаю замислюватися, чи не проявилися ознаки цієї "хвороби" і у самої Камалії? А що можу ще подумати, прочитавши її допис?" - зауважила Світлана.

Бізнесвумен також припустила, що у допису Камалії може бути декілька мотивів.

"На мою думку, це може бути або прояв хворої фантазії, або навіть звичайна жіноча заздрість. Не відкидається, що допис мав на меті привернути увагу та створити резонанс", - заявила бізнесвумен.

Мохаммед Захур та Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Заплуталася у коханцях"

Про заяву артистки Світлана дізналася від продюсерки Олени Мозгової, яка тоді миттєво розкритикувала допис в коментарях.

Вона не знає точну причину такої поведінки Камалії, але впевнена, що та просто заплуталася у своїх стосунках.

"Не побоюся навіть сказати як є: у коханцях. Я не знаю, до кого вона мене приревнувала. Але, опублікувавши все це, завдала шкоди не лише моїй репутації, а й зганьбила свою родину", - сказала вона.

За наклеп Голинська може звернутися до суду. Матеріалів для цього, за її словами, достатньо.

"Проте я вирішила не поширювати ці відео, адже поважаю Захура та його племінника Умера, з якими в мене хороші стосунки", - заявила вона.

Світлана навіть проговорила з ними це питання. Вони пообіцяли не ставати на заваді у разі відкриття справи.

"Вони відповіли, що як поважали мене, так поважатимуть і надалі", - підкреслила вона.