Пташка з "Азовсталі" відповіла на докори про "швидке" повернення з полону: "Я не просила"

Що сказала Поліщук

Так, Пташці показали коментар, в якому йшлося, що її "швидко випустили", хоча чимало військових з "Азову" досі в полоні. У відповідь на такі докори Катерина зазначила, що вже пропрацювала цю тему і може реагувати без емоцій.

Окрім цього, вона зауважила, що такі коментарі можуть писати не лише хейтери. Подібні питання та докори можна почути від людей, яким дуже боляче, а тому вони шукають ворога серед своїх.

"Я відповім сухо і беземоційно на це питання. Я не брала участі у формуванні жодного списку на обмін, у переговорах. Я не просила повертати мене додому пошвидше жодного разу. Окрім разу, коли я говорила у своїй голові зі своїм нареченим", - прямо сказала Пташка.

Пташка відповіла на питання про полон (скріншот)

"В обміні зі мною було ще 200 людей. Значна частина з яких - з полку "Азов". Протягом повномасштабного вторгнення обміняли вже декілька тисяч людей. І, як бачите, серед них, і мене. Не тільки мене", - додала вона.

При цьому Поліщук зауважила, що не знає, хто саме та чому, як та за яких обставин подав її в списки на обмін.

"Але я дуже вдячна цим людям, тому що полон - це дуже страшно. І я досі роблю багато, щоб люди не забували, влада не забувала - про полонених. Питання такого типу, з докором, ставити мені недоречно як мінімум. І по-свинськи як максимум. Тому що я не винна, що ви в усьому бачите зраду", - резюмувала Пташка.