Пташка из "Азовстали" ответила на упреки о "быстром" возвращении из плена: "Я не просила"

Что сказала Полищук

Так, Пташке показали комментарий, в котором говорилось, что ее "быстро выпустили", хотя немало военных из "Азова" до сих пор в плену. В ответ на такие упреки Екатерина отметила, что уже проработала эту тему и может реагировать без эмоций.

Кроме этого, она отметила, что такие комментарии могут писать не только хейтеры. Подобные вопросы и упреки можно услышать от людей, которым очень больно, а потому они ищут врага среди своих.

"Я отвечу сухо и безэмоционально на этот вопрос. Я не участвовала в формировании ни одного списка на обмен, в переговорах. Я не просила возвращать меня домой побыстрее ни разу. Кроме раза, когда я говорила в своей голове со своим женихом", - прямо сказала Пташка.

Пташка ответила на вопрос о пленении (скриншот)

"В обмене со мной было еще 200 человек. Значительная часть из которых - из полка "Азов". В течение полномасштабного вторжения обменяли уже несколько тысяч человек. И, как видите, среди них, и меня. Не только меня", - добавила она.

При этом Полищук отметила, что не знает, кто именно и почему, как и при каких обстоятельствах подал ее в списки на обмен.

"Но я очень благодарна этим людям, потому что плен - это очень страшно. И я до сих пор делаю много, чтобы люди не забывали, власть не забывала - о пленных. Вопросы такого типа, с упреком, задавать мне неуместно как минимум. И по-свински как максимум. Потому что я не виновата, что вы во всем видите измену", - резюмировала Пташка.