Раміна несподівано показалася з колишнім і "паперовим" Козловським (відео)

Що відомо про кліп SKYLERR, у якому знялася Раміна

У новій відеороботі артистка розповідає про кохання, що не виправдало очікувань.

"Але замість сліз - танець, замість страждань - мотивація, замість повернення - "мені не цікаво", - йдеться в описі відео.

Одну з головних ролей у кліпі виконала Раміна. Вона постає у кадрі в компанії екснареченого Проніна та картонної фігури ще одного колишнього - Віталія Козловського. Її поява - з легкою іронією та без драми - особиста рефлексія на минулі стосунки.

Раміна з колишнім нареченим та картонним Козловським (фото: пресслужба)

Головне послання відео: навіть після розбитого серця можна залишитися сильною та вийти переможницею.

Танцювальний трек "Падав туман" присвячений тим, хто вже пережив свої емоційні бурі, витер сльози та розпочав нове життя.

"Пісня звучить як фінальна сцена романтичного фільму: героїня виходить із кав'ярні під ритм - впевнена, красива і вже зовсім не про нього", - йдеться в описі.



Що відомо про стосунки Раміни з Проніним

Журналістка та юрист були разом 5 років і готувалися до весілля. Проте у квітні 2023 року повідомили про розставання. Однією з причин Раміна назвала професійну зайнятість. Вона все більше часу приділяла новим проєктам і менше обранцю.

Сам Євген зізнавався, що на рішення про розставання вплинули різні обставини, зокрема й повномасштабна війна в Україні.

"Ми віддалялися одне від одного, не доповнювали одне одного", - казав він.

Зрештою після спільного діалогу та консультації з фахівцями вони вирішили розірвати стосунки.

Вони залишилися друзями й знайшли своє щастя з іншими людьми. Так, Раміна в стосунках з військовим, якого поки приховує від публіки.

А Пронін, кажуть, зустрічається зі співачкою SKYLERR. Самі вони поки свій роман не коментують, проте фото та відео в мережі свідчать про їхню близькість.