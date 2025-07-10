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"Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон повертається: перший тизер та коли прем'єра

Четвер 10 липня 2025 17:51
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"Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон повертається: перший тизер та коли прем'єра "Ранкове шоу" - що відомо про 4 сезон (фото: Apple TV+ )
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Apple TV+ презентував перший тизер четвертого сезону драматичного серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головних ролях.

РБК-Україна розповідає, що відомо про новий сезон та коли прем'єра.

Чим вразив перший тизер "Ранкового шоу"

У короткому відеоролику глядачам показують, на чому буде зосереджений новий сезон серіалу. У центрі сюжету - героїні Еністон та Візерспун, які будуть змушені подолати своїх демонів та вийти на новий рівень успіху.

Новий сезон серіалу про роботу представників медіа розгортатиметься в умовах сучасної постправди. У новому сезоні героїня Дженніфер Алекс Леві обійматиме посаду керівниці каналу. У новому тизері вона постає з важливим меседжем.

"Ми повинні ставити під сумнів усе, що бачимо й чуємо - зараз як ніколи раніше", - сказала Алекс.

&quot;Ранкове шоу&quot; з Дженніфер Еністон повертається: перший тизер та коли прем'єраЩо відомо про 4 сезон "Ранкового шоу" (скриншот)

Її колишня напарниця-ведуча Бредлі Джексон, яку грає Різ Візерспун, погодилася з цим твердженням.

"Правда завжди виходить назовні, ти ж знаєш", - зауважила вона.

У відеоролику героїні крокують назустріч одна одній біля офісної будівлі та у віддзеркаленнях бачать інших героїв серіалу. За допомогою аудіо тизер знайомить із новими персонажами.

У новому сезоні глядачі побачать старих союзників героїнь, яких втілили Марк Дюпласс і Біллі Крудап. У відео вони говорять про якусь "брудну роботу". Вочевидь, сюжет буде вдоасталь напруженим цього року.

Тим часом колишній коханець Алекс і її професійний суперник у виконанні Джона Гема дає їй пораду, як керувати медіаімперією.

Коли прем'єра 4 сезону "Ранкового шоу"

Як відомо, прем'єра нового сезону запланована на осінь. Серіал про життя у вирі новин повертається на екрани вже 17 вересня.

Примітно, що про продовження серіалу оголосили ще до виходу третього сезону, прем'єра якого відбувалася у вересні 2023 року.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Apple TV+, The Hollywood Reporter.

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