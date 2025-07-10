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"Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон возвращается: первый тизер и когда премьера

Четверг 10 июля 2025 17:51
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"Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон возвращается: первый тизер и когда премьера "Утреннее шоу" - что известно о 4 сезоне (фото: Apple TV+ )
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Apple TV+ представил первый тизер четвертого сезона драматического сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новом сезоне и когда премьера.

Чем впечатлил первый тизер "Утреннего шоу"

В коротком видеоролике зрителям показывают, на чем будет сосредоточен новый сезон сериала. В центре сюжета - героини Энистон и Уизерспун, которые будут вынуждены преодолеть своих демонов и выйти на новый уровень успеха.

Новый сезон сериала о работе представителей медиа будет разворачиваться в условиях современной постправды. В новом сезоне героиня Дженнифер Алекс Леви будет занимать должность руководительницы канала. В новом тизере она предстает с важным месседжем.

"Мы должны ставить под сомнение все, что видим и слышим - сейчас как никогда раньше", - сказала Алекс.

&quot;Утреннее шоу&quot; с Дженнифер Энистон возвращается: первый тизер и когда премьераЧто известно о 4 сезоне "Утреннего шоу" (скриншот)

Ее бывшая напарница-ведущая Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун, согласилась с этим утверждением.

"Правда всегда выходит наружу, ты же знаешь", - заметила она.

В видеоролике героини шагают навстречу друг другу возле офисного здания и в отражениях видят других героев сериала. С помощью аудио тизер знакомит с новыми персонажами.

В новом сезоне зрители увидят старых союзников героинь, которых воплотили Марк Дюпласс и Билли Крудап. В видео они говорят о какой-то "грязной работе". Очевидно, сюжет будет достаточно напряженным в этом году.

Тем временем бывший любовник Алекс и ее профессиональный соперник в исполнении Джона Хэма дает ей совет, как управлять медиаимперией.

Когда премьера 4 сезона "Утреннего шоу"

Как известно, премьера нового сезона запланирована на осень. Сериал о жизни в водовороте новостей возвращается на экраны уже 17 сентября.

Примечательно, что о продолжении сериала объявили еще до выхода третьего сезона, премьера которого состоялась в сентябре 2023 года.

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При написании материала были использованы следующие источники: Apple TV+, The Hollywood Reporter.

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