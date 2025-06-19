Репер-воїн Ярмак звернувся до українців з важливим попередженням: "Ще є час"

Що радить військовий

Так, днями репер коментував чергову атаку по Києву та заявив, що це "тільки початок", адже "на нас чекає жахлива кривава осінь". Ярмак радив виїжджати за місто та подалі від стратегічних обʼєктів критичної інфраструктури.

І нині військовий вирішив пояснити свої слова. Адже, зазначив Ярмак, підготований - захищений.



"Війна загострюється, ворог нарощує виробництво ракет та дронів, удари стають масштабнішими, нещодавні повітряні атаки на Ізраїль показали, що навіть з застосуванням однієї з кращих систем ППО та перехоплювачів дружніх сил знищити всі повітряні цілі майже не можливо! Перед Україною та світом великий виклик! Технологічний та системний виклик!" - написав репер.



Він нагадав свої слова про те, що "такого ресурсного ворога неможливо перемогти

військом, його можна перемогти нацією". Тому Ярмак дав поради та зазначив, що звертається до кожного "як до бойової одиниці". Спочатку він нагадав про розосередження особового складу.

Ярмак звернувся до українців (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури, виробництва, склади… Будинки. Потурбуйтесь про своє місце проживання, роботи, близькість розташування до укриття, поверх квартири. Стратегічно нам потрібно зариватись під землю! Сховища мають бути комфортними і підготовленими!" - наголосив репер.

Також він розповів про важливість підготовки. Військовий зазначив, що кожен знає про MARCH (порядок дій при наданні домедичної та медичної допомоги в екстремальних ситуаціях). За словами Ярмака, якщо людина вперше про таке чує, то в неї точно проблеми, а тому їй варто загуглити та пройти навчання. А ще захисник України написав про залученість до війська.

"Може вже час, друже! Ми створили один з найефективніших підрозділів сил оборони, щоночі збиваємо купу "Шахедів", працюємо з секретними технологіями, достойно забезпечуємо всім необхідним! Цінуємо людей, підбираємо посаду, розкриваємо кращі навички! Чи "Шахеди" самі по собі попадають? Захищай свою родину з нами! Нас чекає майбутнє, в якому кожен чоловік має мати ВОС і знати своє місце в загальній системі захисту країни!" - наголосив Ярмак.

"Думка на ніч. Що я сьогодні зробив для перемоги, щоб спати у своєму домі, у своєму ліжку? Яка ситуація наразі? Критична, але не катастрофічна! Тому потрібно включення кожного, ще є час підготуватися до дійсно важкої осені! Бо ворог готується саме в цей період влаштувати основний терор", - додав він.

Репер-військовий пояснив, що ворог не зміг все окупувати, а тому "буде тероризувати через повітряні удари, щоб ми зламалися".

"Нам потрібно пройти цей період підготовлено і злагоджено! Ще є час включитись державним інституціям. Але в терміновому порядку! Я військовий, маю честь захищати свою країну", - резюмував він.

Реакція мережі

У коментарях під дописом Ярмака юзери написали: