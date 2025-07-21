Решетник поїхав за кордон і показав, заради чого "вирвався" на відпочинок (відео)
Ведучий Григорій Решетник перебував в Україні, поки його дружина відпочивала за кордоном разом з їхніми синами. Але зірка ТБ вирішив влаштувати сюрприз та виїхав до них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Решетник та його дружина Христина розповіли у спільному дописі в Instagram.
Чому ведучий поїхав за кордон
Приблизно тиждень тому дружина Решетника поїхала на відпочинок з трьома синами. Вони вирушили до Іспанії, де Христина та її діти насолоджуються морем, сонцем й неймовірними пляжами.
А сам Решетник залишався в Україні. Ведучий може виїжджати за кордон, адже у нього три сини, але не міг вирушити на відпочинок через свій графік. Втім, днями він зумів "вирватися". Григорій знайшов вільне "віконце" та зробив дітям неймовірний сюрприз.
Христина зустрічала чоловіка в аеропорту, але не казала синам, що вони скоро побачать тата. І їхню реакцію на зістріч з батьком блогерка зняла на відео.
"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, в мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити", - написала дружина Решетника.
Як помітно на відео, сини ведучого були здивовані та сильно зраділи. Нині ж вони проводять час разом та насолоджуються відпочинком усією родиною.
Решетник показав, як відпочиває за кордоном (скріншоти)
У коментарях юзери пораділи за ведучого та його дітей. Вони написали:
- "Яка любов, на таке хочеться дивитись і радіти, що є такі відносини та сімʼї"
- "Найкращий сюрприз! Ви чудові! Ми дуже радіємо з вами"
- "Це того вартувало. Хоч і виснажлива дорога, але радість і щастя дітей понад усе".
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