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Решетник поехал за границу и показал, ради чего "вырвался" на отдых (видео)

Понедельник 21 июля 2025 17:21
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Решетник поехал за границу и показал, ради чего "вырвался" на отдых (видео) Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Решетник находился в Украине, пока его жена отдыхала за границей вместе с их сыновьями. Но звезда ТВ решил устроить сюрприз и выехал к ним.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Решетник и его жена Кристина рассказали в совместном посте в Instagram.

Почему ведущий уехал за границу

Примерно неделю назад жена Решетника уехала на отдых с тремя сыновьями. Они отправились в Испанию, где Кристина и ее дети наслаждаются морем, солнцем и невероятными пляжами.

А сам Решетник оставался в Украине. Ведущий может выезжать за границу, ведь у него три сына, но не мог отправиться на отдых из-за своего графика. Впрочем, на днях он сумел "вырваться". Григорий нашел свободное "окошко" и сделал детям невероятный сюрприз.

Кристина встречала мужа в аэропорту, но не говорила сыновьям, что они скоро увидят папу. И их реакцию на встречу с отцом блогерша сняла на видео.

"Когда получаешь сообщение: "Любимая, у меня есть полтора дня в графике и я решил приехать к вам". Боже, не могу описать словами свои ощущения, а реакцию детей вы можете увидеть", - написала жена Решетника.

Как заметно на видео, сыновья ведущего были удивлены и сильно обрадовались. Сейчас же они проводят время вместе и наслаждаются отдыхом всей семьей.

Решетник показал, как отдыхает за границей (скриншоты)

В комментариях юзеры порадовались за ведущего и его детей. Они написали:

  • "Какая любовь, на такое хочется смотреть и радоваться, что есть такие отношения и семьи"
  • "Самый лучший сюрприз! Вы замечательные! Мы очень радуемся с вами"
  • "Это того стоило. Хоть и изнурительная дорога, но радость и счастье детей превыше всего".

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