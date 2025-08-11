ua en ru
Решетніки виїхали за кордон і здійснили заповітну мрію сина (фото)

Понеділок 11 серпня 2025 16:36
Решетніки виїхали за кордон і здійснили заповітну мрію сина (фото) Христина і Григорій Решетніки із сином (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Сім'я Решетніків здійснила давню мрію середнього сина - Дмитра. Як відомо, 8-річний хлопчик захоплюється футболом, і батьки вирішили підтримати його захоплення.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост з Instagram дружини Решетніка.

Решетніки здійснили мрію сина

Дружина телеведучого розповіла, що на день народження, який був у червні, він отримав подарунок, про який мріяв декілька місяців - поїздку до футбольного табору Real Madrid.

"Назустріч мрії - саме так я б назвала цю подорож", - поділилася враженнями Христина Решетнік.

Решетніки виїхали за кордон і здійснили заповітну мрію сина (фото)Сім'я Решетніків (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

За її словами, шлях до мрії був непростим: затримки рейсів, перетин кордонів і виснажлива дорога. Але попри всі труднощі, сім'я щасливо дісталася місця призначення.

Уже зранку, після кількох годин сну, Дмитро вирушив у перший день свого футбольного табору.

"О 6 ранку - підйом і вперед, до мрії", - написала вона.

Христина і Григорій Решетники з сином Дмитром (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

У Stories вона показала перші фото з табору.

"Стільки дітей, такий інтернаціонал, з'їжджаються в табір з усього світу. І це його перший досвід! Трошки нервує, але впевнена, що впорається", - зазначила вона.

Решетніки виїхали за кордон і здійснили заповітну мрію сина (фото)Син Решетніків поїхав у табір Real Madrid (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетніки живуть у шлюбі з 2010 року. У них троє синів: Іван, Дмитро та Олександр.

Ведучий і його дружина не раз зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися. Також вони мріють про четверту дитину і хочуть, щоб у них народилася донька. На початку війни вони замислювалися про усиновлення.

