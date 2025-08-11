ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Решетники выехали за границу и осуществили заветную мечту сына (фото)

Понедельник 11 августа 2025 16:36
UA EN RU
Решетники выехали за границу и осуществили заветную мечту сына (фото) Кристина и Григорий Решетники с сыном (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Семья Решетников осуществила давнюю мечту среднего сына - Дмитрия. Как известно, 8-летний мальчик увлекается футболом, и родители решили поддержать его увлечение.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram жены Решетника.

Решетники осуществили мечту сына

Супруга телеведущего рассказала, что на день рождения, который был в июне, он получил подарок, о котором мечтал несколько месяцев - поездку в футбольный лагерь Real Madrid.

"Навстречу мечте - именно так я бы назвала это путешествие", - поделилась впечатлениями Кристина Решетник.

Решетники выехали за границу и осуществили заветную мечту сына (фото)Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

По ее словам, путь к мечте был непростым: задержки рейсов, пересечение границ и изнурительная дорога. Но несмотря на все трудности, семья благополучно добралась до места назначения.

Уже с утра, после нескольких часов сна, Дмитрий отправился в первый день своего футбольного лагеря.

"В 6 утра - подъем и вперед, к мечте", - написала она.

Кристина и Григорий Решетники с сыном Дмитрием (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

В Stories она показала первые фото из лагеря.

"Столько детей, такой интернационал, съезжаются в лагерь со всего мира. И это его первый опыт! Немножко нервничает, но уверена, что справится", - отметила она.

Решетники выехали за границу и осуществили заветную мечту сына (фото)Сын Решетников поехал в лагерь Real Madrid (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетники живут в браке с 2010 года. У них трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

Ведущий и его жена не раз признавались, что не планируют на этом останавливаться. Также они мечтают о четвертом ребенке и хотят, чтобы у них родилась дочь. В начале войны они задумывались об усыновлении.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН