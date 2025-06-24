Рейчел Зеглер ледь не зламалась після "Білосніжки": акторка не могла функціонувати

Як Рейчел Зеглер переживала хейт

Акторку звинуватили у провалі фільму. Вона відвідувала психіатра, який допоміг впоратися з негативом. У неї навіть виникла тривожність, яку довелося лікувати медикаментозно.

"Це реально змінило все. А мені хотілося функціонувати так, щоб відчувати впевненість у тому, як я рухаюся у світі", - зізналася вона.

Рейчел також прокоментувала закиди деяких користувачів, що вона сама себе подає як жертву провалу фільму. Проте у неї інша позиція.

"Я вважаю, що ментальність жертви - це вибір, і я його не обираю. Також не обираю злість у відповідь чи негатив. Я обираю позитив, світло й щастя. І справді вірю, що іноді щастя - це абсолютно усвідомлений вибір. Прокидаючись щодня, я думаю, що мені дуже пощастило жити тим життям, яке я маю", - сказала зірка.

Рейчел Зеглер про ментальне здоров'я (фото: instagram.com/rachelzegler)

Фільм "Білосніжка": що відомо про скандали

Ще на етапі розробки картини Disney супроводжувало чимало критики. Ремейк класики 1937 року з бюджетом у 270 мільйонів доларів не зазнав шаленого успіху, як очікувалося.

Багатьом не сподобалися критика головної акторки. Вона заявляла, що сучасна Білосніжка не буде чекати на порятунок від Принца і рятуватиме себе сама.

Також зірка назвала дивною історію кохання, де хтось закохується в того, з ким майже не розмовляв.

Сам вибір виконавиці ролі Білосніжки теж зазнав негативних реакцій, оскільки вона "не біла, як сніг".

Не менших суперечок викликав образ семи гномів. Одні актори виступали проти використання людей з карликовістю, інші були за можливість зніматися.

В результаті Disney переробили традиційних гномів на лісових істот різної статі, раси та зросту.

Касові збори не виправдали очікувань, а збитки, за даними джерел, сягають сотні мільйонів доларів. Але найбільше хейту зазнала головна акторка.