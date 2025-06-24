Рэйчел Зеглер едва не сломалась после "Белоснежки": актриса не могла функционировать

Как Рэйчел Зеглер переживала хейт

Актрису обвинили в провале фильма. Она посещала психиатра, который помог справиться с негативом. У нее даже возникла тревожность, которую пришлось лечить медикаментозно.

"Это реально изменило все. А мне хотелось функционировать так, чтобы чувствовать уверенность в том, как я двигаюсь в мире", - призналась она.

Рейчел также прокомментировала упреки некоторых пользователей, что она сама себя подает как жертву провала фильма. Однако у нее другая позиция.

"Я считаю, что ментальность жертвы - это выбор, и я его не выбираю. Также не выбираю злость в ответ или негатив. Я выбираю позитив, свет и счастье. И действительно верю, что иногда счастье - это абсолютно осознанный выбор. Просыпаясь каждый день, я думаю, что мне очень повезло жить той жизнью, которую я имею", - сказала звезда.

Рэйчел Зеглер о ментальном здоровье (фото: instagram.com/rachelzegler)

Фильм "Белоснежка": что известно о скандалах

Еще на этапе разработки картины Disney сопровождало немало критики. Ремейк классики 1937 года с бюджетом в 270 миллионов долларов не имел бешеного успеха, как ожидалось.

Многим не понравились критика главной актрисы. Она заявляла, что современная Белоснежка не будет ждать спасения от Принца и будет спасать себя сама.

Также звезда назвала странной историю любви, где кто-то влюбляется в того, с кем почти не разговаривал.

Сам выбор исполнительницы роли Белоснежки тоже получил негативные реакции, поскольку она "не белая, как снег".

Не меньших споров вызвал образ семи гномов. Одни актеры выступали против использования людей с карликовостью, другие были за возможность сниматься.

В результате Disney переделали традиционных гномов на лесных существ разного пола, расы и роста.

Кассовые сборы не оправдали ожиданий, а убытки, по данным источников, достигают сотни миллионов долларов. Но больше всего хейту подверглась главная актриса.