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В РФ помер актор‑одесит з "Глухаря" Максим Глотов: зник з "радарів" після виступів в Криму

П'ятниця 01 серпня 2025 18:45
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В РФ помер актор‑одесит з "Глухаря" Максим Глотов: зник з "радарів" після виступів в Криму Глотова знайшли мертвим у квартирі (фото: РосЗМІ)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актора Максима Глотова, який потрапив до бази "Миротворця" через гастролі в окупованому Криму, знайшли мертвим у Москві. 60‑річний уродженець Одеси останні роки провів у забутті.

РБК-Україна з посиланням на дані російських ЗМІ розповідає, що відомо про смерть одесита, яки обрав життя в країні-агресорці.

Що відомо про смерть Максима Глотова

Актора знайшли 1 серпня у його квартирі після того, як знайомі не могли вийти з ним на зв'язок від 27 липня. Саме вони звернулися до правоохоронців.

Тіло не мало ознак насильницької смерті, а остаточну причину встановить експертиза. Припускається, що у Глотова міг відірватися тромб.

Колись відомий актор останнім часом працював водієм. Він втратив попит у професії й особливо не знімався з 2023 року.

У червні його бачили на кінофестивалі "Червоні вітрила" в тимчасово окупованому Криму. Там він брав участь у зйомках фільму з дітьми. Знайомі зазначали, що тоді він був веселий і жвавий.

Що відомо про Максима Глотова

Він народився 29 січня 1965 року в Одесі, а навчався у Саратові.

Грав у театрах Одеси, Казані, Саратова й Москви. За свою кар'єру знявся у понад 120 фільмах і серіалах, серед яких "Ширлі-мирлі", "Глухар", "П'ятницький" та інші.

Після 2014 року Глотов продовжив виступати в окупованому Криму, брати участь у проросійських фестивалях і зйомках.

Через це потрапив у базу українського сайту "Миротворець", де зафіксували його незаконні виступи, зокрема на фестивалях у таборі "Артек".

Життя актора завершилося у повній ізоляції. Востаннє його помітили в Криму у червні цього року. Після повернення до Москви він зник з радарів.

В Україні в нього залишилися рідні - батьки та син живуть в Одесі. Також відомо, що є брат у Рязані.

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