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Актор, який визначав епоху: помер Жан-Поль Дюбуа

Понеділок 28 липня 2025 11:53
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Актор, який визначав епоху: помер Жан-Поль Дюбуа Жан-Поль Дюбуа (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Французький актор Жан-Поль Дюбуа, чия велична постать і талант визначали театральну сцену 1970-х та 1980-х років, помер у віці 74 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sceneweb.

Ким був Жан-Поль Дюбуа

Жан-Поль Дюбуа вирізнявся на сцені своєю імпозантною статурою та манерою, й десятиліттями був ключовою фігурою у французьких театрах, розпочавши співпрацю з відомими режисерами вже у 1970-х роках.

Його зустріч з Філіпом Адрієном стала проривом, принісши йому роль Робінзона у виставі "Візит" за Кафкою у 1980 році.

Справжнє визнання прийшло у 1986 році завдяки виставі "Елоїза та Абеляр: Тихі дні в Шампані" режисера Дідьє Безаса, яка мала тріумфальний успіх на Авіньйонському фестивалі та у всефранцузькому турне.

Актор, який визначав епоху: помер Жан-Поль ДюбуаЖан-Поль Дюбуа (фото: Getty Images)

Дюбуа також працював з трупами Роже Планшона та Театру Одеон, а у 1999 році зіграв кілька ролей, зокрема короля Карла VI, у першій французькій постановці шекспірівського "Генріха V" на Авіньйонському фестивалі.

У 2000-х роках актор активно співпрацював з новим поколінням режисерів, а востаннє вийшов на сцену у 2017 році у "Одноактних п'єсах".

Ролі Жан-Поля Дюбуа в кіно

Поза театром, Дюбуа активно знімався у кіно та на телебаченні. Його фільмографія налічує понад 65 проєктів, хоча частіше він виконував ролі другого плану.

Серед його робіт - епізоди у серіалі "Розслідування комісара Мегре", а також ролі у картинах "Вовча паща" та "Смуток і краса".

Найбільш помітними стали його ролі у фільмі "Фанфан-тюльпан" з Пенелопою Круз і Венсаном Пересом та у містичному детективі "Відок" Жан-Крістофа Комара.

"Смерть Жана-Поля Дюбуа є значною втратою для французького театру. Його пам'ятатимуть як актора з унікальною харизмою та глибоким талантом, чий внесок у мистецтво залишається вагомим", - відзначили журналісти Sceneweb.

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