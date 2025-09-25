Ріанна і A$AP Rocky стали батьками втретє: розкрито ім'я дитини (фото)

Ріанна та її коханий, репер A$AP Rocky стали батьками втретє. Подружжя розкрило ім’я дитини та вже показало перші фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт співачки.

Ріанна стала мамою втретє: що відомо

Ріанна поділилася зворушливим знімком новонародженої доньки в Instagram.

На фото співачка тримає дитину, окутану у рожевий комбінезончик. Вона також додала знімок маленьких рожевих рукавичок, прикрашених стрічками. А ще для цього особливого моменту Ріанна одягла перстень з написом "Mom".

Дівчинку назвали Рокі Айріш Майєрс (Rocki Irish Mayers). Судячи з допису, вона народилася 13 вересня.

Скільки дітей у Ріанни і A$AP Rocky

Це третя дитина знаменитостей. Ріанна та A$AP Rocky вже виховують двох синів: старший Різа Ателстон Майєрс (RZA Athelston Mayers) народився у 2022 році, а Райот Роуз Меєрс (Riot Rose Mayers) з'явився на світ у серпні 2023-го.

Таким чином, різниця у віці між усіма трьома дітьми зовсім невелика, що, за словами інсайдерів, було свідомим рішенням пари.

За даними джерел, близьких до пари, Ріанна та A$AP Rocky завжди мріяли, щоб їхні діти "росли поруч і мали тісний зв'язок між собою". Зірки хотіли, аби малюки стали справжніми друзями з дитинства.

Ріанна неодноразово зазначала, що материнство стало для неї найважливішою подією життя, а виховання дітей - її найбільшим пріоритетом, навіть попри успішну музичну кар'єру та бізнес-проєкти.

Як Ріанна повідомляла про вагітність

Ріанна підтвердила свою третю вагітність у травні цього року на Met Gala 2025 у Нью-Йорку, коли вперше продемонструвала явний животик у костюмі від Marc Jacobs.

Раніше вона уже робила подібні оголошення публічно: у січні 2022 року вагітність озвучили через фотосесію, а у 2023-му - прямо зі сцени під час виступу на Super Bowl Halftime Show.