Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитини

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для CBS Mornings.

Карді Бі вчетверте стане мамою

"Я народжую дитину зі своїм хлопцем, Стефоном Діггзом", - сказала артистка та додала, що почувається сильною і щасливою.

Карді Бі з батьком її майбутньої дитини (фото: instagram.com/iamcardib)

Cardi B та футболіст Стефон Діггз зустрічаються з кінця 2024 року, а вперше офіційно з’явилися разом у травні 2025-го на матчі NBA. Реперка каже, що спортсмен став для неї опорою.

"Він змушує мене почуватися впевнено та дуже сильно. Два тижні тому в мене була панічна атака, а він сказав: "Дівчинко, візьми себе в руки", - ділиться зірка.

“Go support my album, 'cause I'm a mother of four now”: @iamcardib exclusively reveals to @GayleKing that the rumors are true — she is expecting a child with her boyfriend, NFL star Stefon Diggs. She says it’s coming at a time when she is “in a good space” and says the couple is… pic.twitter.com/ziKGIyEIVk — CBS Mornings (@CBSMornings) September 17, 2025

Складна історія з Offset

До нових стосунків Карді Бі понад п’ять років була у шлюбі з репером Offset. У пари троє спільних дітей: донька Культура (7 років), син Вейв (3 роки) та молодша донька Блоссом, яка народилася у вересні 2024 року.

Карді Бі та Offset з дітьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Їхні стосунки супроводжувалися зрадами та кількома спробами розлучення. Влітку 2024 року Карді втретє подала на розлучення, але до цього вони неодноразово мирилися після гучних скандалів.

Після остаточного розриву з Offset вона зізнавалася, що відчуває полегшення, хоча й важко було закривати ці двері.

"З кожним кінцем приходить новий початок. Я вдячна за цей досвід, він нагадав мені, що я можу мати все", - поділилася реперка.

Карді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

До слова, новий обранець співачки вже виховує 9-річну доньку Нову, тож для нього це буде друга дитина.

Для Карді Бі - четверта. Артистка підкреслила, що тепер для неї головне - сім’я та новий етап у житті.