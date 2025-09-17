ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитини

Середа 17 вересня 2025 16:41
UA EN RU
Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитини Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib)
Автор: Іванна Пашкевич

32-річна реперка Карді Бі повідомила, що вагітна четвертою дитиною. Малюк має народитися у лютому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для CBS Mornings.

Карді Бі вчетверте стане мамою

"Я народжую дитину зі своїм хлопцем, Стефоном Діггзом", - сказала артистка та додала, що почувається сильною і щасливою.

Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитиниКарді Бі з батьком її майбутньої дитини (фото: instagram.com/iamcardib)

Cardi B та футболіст Стефон Діггз зустрічаються з кінця 2024 року, а вперше офіційно з’явилися разом у травні 2025-го на матчі NBA. Реперка каже, що спортсмен став для неї опорою.

"Він змушує мене почуватися впевнено та дуже сильно. Два тижні тому в мене була панічна атака, а він сказав: "Дівчинко, візьми себе в руки", - ділиться зірка.

Складна історія з Offset

До нових стосунків Карді Бі понад п’ять років була у шлюбі з репером Offset. У пари троє спільних дітей: донька Культура (7 років), син Вейв (3 роки) та молодша донька Блоссом, яка народилася у вересні 2024 року.

Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитиниКарді Бі та Offset з дітьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Їхні стосунки супроводжувалися зрадами та кількома спробами розлучення. Влітку 2024 року Карді втретє подала на розлучення, але до цього вони неодноразово мирилися після гучних скандалів.

Після остаточного розриву з Offset вона зізнавалася, що відчуває полегшення, хоча й важко було закривати ці двері.

"З кожним кінцем приходить новий початок. Я вдячна за цей досвід, він нагадав мені, що я можу мати все", - поділилася реперка.

Карді Бі вчетверте стане мамою: що відомо про батька її майбутньої дитиниКарді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

До слова, новий обранець співачки вже виховує 9-річну доньку Нову, тож для нього це буде друга дитина.

Для Карді Бі - четверта. Артистка підкреслила, що тепер для неї головне - сім’я та новий етап у житті.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность Діти Зірки
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі