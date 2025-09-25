ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рианна и A$AP Rocky стали родителями в третий раз: раскрыто имя ребенка (фото)

Четверг 25 сентября 2025 01:24
UA EN RU
Рианна и A$AP Rocky стали родителями в третий раз: раскрыто имя ребенка (фото) Рианна и A$AP Rocky снова стали родителями (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky стали родителями в третий раз. Супруги раскрыли имя ребенка и уже показали первые фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы.

Рианна стала мамой в третий раз: что известно

Рианна поделилась трогательным снимком новорожденной дочери в Instagram.

На фото певица держит ребенка, окутанного в розовый комбинезончик. Она также добавила снимок маленьких розовых перчаток, украшенных лентами. А еще для этого особого момента Рианна надела кольцо с надписью "Mom".

Девочку назвали Роки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers). Судя по подписи к фото, она родилась 13 сентября.

Сколько детей у Рианны и A$AP Rocky

Это третий ребенок знаменитостей. Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей: старший Риза Ателстон Майерс (RZA Athelston Mayers) родился в 2022 году, а Райот Роуз Майерс (Riot Rose Mayers) появился на свет в августе 2023-го.

Таким образом, разница в возрасте между всеми тремя детьми совсем небольшая, что, по словам инсайдеров, было сознательным решением пары.

По данным источников, близких к паре, Рианна и A$AP Rocky всегда мечтали, чтобы их дети "росли рядом и имели тесную связь между собой". Звезды хотели, чтобы малыши стали настоящими друзьями с детства.

Рианна неоднократно отмечала, что материнство стало для нее важнейшим событием жизни, а воспитание детей - ее самым большим приоритетом, даже несмотря на успешную музыкальную карьеру и бизнес-проекты.

Как Рианна сообщала о беременности

Рианна подтвердила свою третью беременность в мае этого года на Met Gala 2025 в Нью-Йорке, когда впервые продемонстрировала явный животик в костюме от Marc Jacobs.

Ранее она уже делала подобные объявления публично: в январе 2022 года беременность озвучили через фотосессию, а в 2023-м - прямо со сцены во время выступления на Super Bowl Halftime Show.

Вам также может быть интересно:

При написании материала использовались статьи журнала People.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Рианна беременность
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"