ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Римма Зюбіна розкрила, скільки заробляє в театрі: "Можу прожити на 500 гривень на місяць"

Середа 24 вересня 2025 08:00
UA EN RU
Римма Зюбіна розкрила, скільки заробляє в театрі: "Можу прожити на 500 гривень на місяць" Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Автор: Іванна Пашкевич

54-річна українська акторка Римма Зюбіна зізналась, яку має зарплатню у театрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар знаменитості блогерці Ангеліні Пичик.

За словами артистки, гроші ніколи не були головною мотивацією для людей її професії.

"Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. У мене немає стабільної зарплатні. Ніколи в театрі ніхто не заробляв", - зазначила вона.

Зюбіна додала, що її нинішня зарплата у театрі складає близько 10 тисяч гривень.

При цьому зірка підкреслила: акторська справа - це покликання, а не спосіб заробітку.

Коротка біографія Римми Зюбіної

Римма Зюбіна народилася в Ужгороді. Дитинство частково провела в Угорщині, де вперше мріяла стати акторкою. Займалася балетом, музикою та грала в дитячих театрах.

Закінчила Ужгородське культурно-освітнє училище, навчалася в Київському інституті культури, але ще під час навчання почала грати на сцені.

З 19 років працювала в Закарпатському муздрамтеатрі, згодом переїхала до Києва, де працювала в різних театрах.

З 1997 по 2019 рік була провідною акторкою Молодого театру.

Римма Зюбіна розкрила, скільки заробляє в театрі: &quot;Можу прожити на 500 гривень на місяць&quot;Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)

У кіно дебютувала у 1992 році, знялася більш ніж у сотні проєктів. Найвідоміша роль - Дарина у фільмі "Гніздо горлиці", яка принесла їй "Золоту дзигу" та міжнародні нагороди.

Також працювала телеведучою ("По обіді шоу", "Новий день"), зараз є голосом "Радіо Культура".

З 2022 року працює на сцені Одеського драмтеатру ім. Василька та бере участь у постановках у Львові й Києві.

Римма Зюбіна розкрила, скільки заробляє в театрі: &quot;Можу прожити на 500 гривень на місяць&quot;Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Її вистави показували на фестивалях у Великій Британії, Польщі, Єгипті та Болгарії.

Понад 20 років акторка заміжня з режисером Станіславом Мойсеєвим. Подружжя має сина Даниїла.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує