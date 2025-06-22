"Це жах". Олександр Рудинський розповів про зарплати акторів та скільки заробляє сам

Український актор Олександр Рудинський, фільм з участю якого отримав престижну премію BAFTA , розповів про доходи від роботи в театрі.

Актор активно грає у виставах і нещодавно навіть отримав звання заслуженого артиста України. Скільки тепер платять Рудинському, розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма Червона".

Скільки заробляє Рудинський як актор

Ще у 2022-му він згадував, що отримує близько 20 тисяч гривень на місяць за роботу в театрі. За роки успішних проєктів сума дещо зросла.

Крім того, почесне звання, яке він отримав у березні цього року, принесло надбавку.

"Збільшилося, бо ціни ж зростають. Типу інфляція, то трішки збільшилося. Мені дали звання, і воно піднялось - на 20%," - прокоментував Рудинський свій дохід.

Олександр Рудинський про заробітки (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Актор пояснив, що на зарплату артистів театру не впливає кількість зіграних вистав чи вартість квитків. Тобто, яким би не був успіх спектаклю, актори отримуватимуть свою фіксовану ставку.

"Вартість квитка не впливає. Його можуть продавати хоч за 100 тисяч гривень. Впливає вислуга років, звання, категорії", - зазначив він.

Рудинський зізнався, що його знімальний гонорар теж зріс у порівнянні з минулими роками. Колись давно це було близько 10 тисяч гривень.

Водночас найдорожчим актором в Україні він себе назвати не може.

Скільки платять українським акторам в театрі

В Україні значно зріс попит на театр в останні роки. На виставах повні зали, проте загалом акторам платять мало.

Як пояснив Рудинський, попри високий попит, ставки в державних театрах залишаються низькими. Актори, звичайно, обурюються.

"Як я знаю, у театрі Франка, бо це національний театр, одна з найбільших зарплат. В інших, міських, люди отримують ще менше. Можуть грати по 15-20 вистав на місяць, а заробляють 10-12 тисяч. Це жах, ну насправді це жах", - зауважив він.



Олександр Рудинський: що відомо про актора

Родом з Миколаєва. Йому 28 років. Одружений та має сина. Здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном.

Минулого року зіграв в британському короткометражному фільмі про російсько-українську війну "Камінь, ножиці, папір".

Також втілив роль у серіалі "Декамерон" на Netflix та "Агенстві" від Paramount+.

Серед українських проєктів - "Носоріг", "Перші дні", "Голова", "Зв'язок", "Малевич" та інші.