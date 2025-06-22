ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це жах". Олександр Рудинський розповів про зарплати акторів та скільки заробляє сам

Неділя 22 червня 2025 08:15
UA EN RU
"Це жах". Олександр Рудинський розповів про зарплати акторів та скільки заробляє сам Звання заслуженого артиста принесло Рудинському надбавку (фото: скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Олександр Рудинський, фільм з участю якого отримав престижну премію BAFTA, розповів про доходи від роботи в театрі.

Актор активно грає у виставах і нещодавно навіть отримав звання заслуженого артиста України. Скільки тепер платять Рудинському, розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма Червона".

Скільки заробляє Рудинський як актор

Ще у 2022-му він згадував, що отримує близько 20 тисяч гривень на місяць за роботу в театрі. За роки успішних проєктів сума дещо зросла.

Крім того, почесне звання, яке він отримав у березні цього року, принесло надбавку.

"Збільшилося, бо ціни ж зростають. Типу інфляція, то трішки збільшилося. Мені дали звання, і воно піднялось - на 20%," - прокоментував Рудинський свій дохід.

&quot;Це жах&quot;. Олександр Рудинський розповів про зарплати акторів та скільки заробляє самОлександр Рудинський про заробітки (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Актор пояснив, що на зарплату артистів театру не впливає кількість зіграних вистав чи вартість квитків. Тобто, яким би не був успіх спектаклю, актори отримуватимуть свою фіксовану ставку.

"Вартість квитка не впливає. Його можуть продавати хоч за 100 тисяч гривень. Впливає вислуга років, звання, категорії", - зазначив він.

Рудинський зізнався, що його знімальний гонорар теж зріс у порівнянні з минулими роками. Колись давно це було близько 10 тисяч гривень.

Водночас найдорожчим актором в Україні він себе назвати не може.

Скільки платять українським акторам в театрі

В Україні значно зріс попит на театр в останні роки. На виставах повні зали, проте загалом акторам платять мало.

Як пояснив Рудинський, попри високий попит, ставки в державних театрах залишаються низькими. Актори, звичайно, обурюються.

"Як я знаю, у театрі Франка, бо це національний театр, одна з найбільших зарплат. В інших, міських, люди отримують ще менше. Можуть грати по 15-20 вистав на місяць, а заробляють 10-12 тисяч. Це жах, ну насправді це жах", - зауважив він.


Олександр Рудинський: що відомо про актора

Родом з Миколаєва. Йому 28 років. Одружений та має сина. Здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном.

Минулого року зіграв в британському короткометражному фільмі про російсько-українську війну "Камінь, ножиці, папір".

Також втілив роль у серіалі "Декамерон" на Netflix та "Агенстві" від Paramount+.

Серед українських проєктів - "Носоріг", "Перші дні", "Голова", "Зв'язок", "Малевич" та інші.

Олександр Рудинський (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Вас також може зацікавити:

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори Зірки
Життя
На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні
На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні