Римма Зюбина раскрыла, сколько зарабатывает в театре: "Могу прожить на 500 гривен в месяц"

Среда 24 сентября 2025 08:00
Римма Зюбина (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Автор: Иванна Пашкевич

54-летняя украинская актриса Римма Зюбина призналась, какую имеет зарплату в театре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий знаменитости блогерше Ангелине Пичик.

По словам артистки, деньги никогда не были главной мотивацией для людей ее профессии.

"Я вообще могу жить на 500 гривен в месяц. У меня нет стабильной зарплаты. Никогда в театре никто не зарабатывал", - отметила она.

Зюбина добавила, что ее нынешняя зарплата в театре составляет около 10 тысяч гривен.

При этом звезда подчеркнула: актерское дело - это призвание, а не способ заработка.

Краткая биография Риммы Зюбиной

Римма Зюбина родилась в Ужгороде. Детство частично провела в Венгрии, где впервые мечтала стать актрисой. Занималась балетом, музыкой и играла в детских театрах.

Окончила Ужгородское культурно-образовательное училище, училась в Киевском институте культуры, но еще во время учебы начала играть на сцене.

С 19 лет работала в Закарпатском муздрамтеатре, впоследствии переехала в Киев, где работала в разных театрах.

С 1997 по 2019 год была ведущей актрисой Молодого театра.

Римма Зюбина раскрыла, сколько зарабатывает в театре: &quot;Могу прожить на 500 гривен в месяц&quot;Римма Зюбина (фото: facebook.com/z.rimma.z)

В кино дебютировала в 1992 году, снялась более чем в сотне проектов. Самая известная роль - Дарья в фильме "Гнездо горлицы", которая принесла ей "Золотой волчок" и международные награды.

Также работала телеведущей ("После обеда шоу", "Новый день"), сейчас является голосом "Радио Культура".

С 2022 года работает на сцене Одесского драмтеатра им. Василька и участвует в постановках во Львове и Киеве.

Римма Зюбина раскрыла, сколько зарабатывает в театре: &quot;Могу прожить на 500 гривен в месяц&quot;Римма Зюбина (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Ее спектакли показывали на фестивалях в Великобритании, Польше, Египте и Болгарии.

Более 20 лет актриса замужем за режиссером Станиславом Моисеевым. Супруги имеют сына Даниила.

