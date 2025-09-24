Римма Зюбіна розкрила, скільки заробляє в театрі: "Можу прожити на 500 гривень на місяць"

За словами артистки, гроші ніколи не були головною мотивацією для людей її професії.

"Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. У мене немає стабільної зарплатні. Ніколи в театрі ніхто не заробляв", - зазначила вона.

Зюбіна додала, що її нинішня зарплата у театрі складає близько 10 тисяч гривень.

При цьому зірка підкреслила: акторська справа - це покликання, а не спосіб заробітку.

Коротка біографія Римми Зюбіної

Римма Зюбіна народилася в Ужгороді. Дитинство частково провела в Угорщині, де вперше мріяла стати акторкою. Займалася балетом, музикою та грала в дитячих театрах.

Закінчила Ужгородське культурно-освітнє училище, навчалася в Київському інституті культури, але ще під час навчання почала грати на сцені.

З 19 років працювала в Закарпатському муздрамтеатрі, згодом переїхала до Києва, де працювала в різних театрах.

З 1997 по 2019 рік була провідною акторкою Молодого театру.

Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)

У кіно дебютувала у 1992 році, знялася більш ніж у сотні проєктів. Найвідоміша роль - Дарина у фільмі "Гніздо горлиці", яка принесла їй "Золоту дзигу" та міжнародні нагороди.

Також працювала телеведучою ("По обіді шоу", "Новий день"), зараз є голосом "Радіо Культура".

З 2022 року працює на сцені Одеського драмтеатру ім. Василька та бере участь у постановках у Львові й Києві.

Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Її вистави показували на фестивалях у Великій Британії, Польщі, Єгипті та Болгарії.

Понад 20 років акторка заміжня з режисером Станіславом Мойсеєвим. Подружжя має сина Даниїла.