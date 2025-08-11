У родині Раміни сталося горе: "Я була з нею до останнього подиху"

Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай повідомила про важку втрату - помер її улюблений собака Моні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Раміни.
"Моя Монічка померла. У неї була серцева недостатність третьої стадії з чотирьох", - написала Раміна.
За словами блогерки, вона до останнього сподівалася на диво.
"Я вірила в диво, давала ліки, виконувала рекомендації, але сьогодні їй стало погано - набряк легенів, реанімація, спроба стабілізувати стан, реанімація, смерть", - поділилася подробицями Раміна.
Вона зізналася, що не покидала улюбленицю ні на хвилину:
"Я виконала свою обіцянку бути з нею до останнього її подиху", - написала вона.
Наостанок вона звернулася до собаки з ніжними словами.
"Монічка, мама з тобою! Ти мій маленький зайчик! Ми обов'язково з нею ще побачимося", - зазначила вона.
Фоловери Раміни в коментарях висловлюють свої співчуття і пишуть слова підтримки:
Зазначимо, що у Раміни було два собаки Моні та Сірі. Журналістка часто показує їх у своєму блозі й навіть іноді бере на інтерв'ю.
