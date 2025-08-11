В семье Рамины случилось горе: "Я была с ней до последнего вздоха"

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай сообщила о тяжелой потере - умерла ее любимая собака Мони.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.
"Моя Моничка умерла. У нее была сердечная недостаточность третьей стадии из четырех", - написала Рамина.
По словам блогерши, она до последнего надеялась на чудо.
"Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но сегодня ей стало плохо - отек легких, реанимация, попытка стабилизировать состояние, реанимация, смерть", - поделилась подробностями Рамина.
Она призналась, что не покидала любимицу ни на минуту:
"Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее дыхания", - написала она.
Напоследок она обратилась к собаке с нежными словами.
"Моничка, мама с тобой! Ты мой маленький зайчик! Мы обязательно с ней еще увидимся", - отметила она.
Фолловеры Рамины в комментариях выражают свои соболезнования и пишут слова поддержки:
Отметим, что у Рамины было две собаки Мони и Сири. Журналистка часто показывает их в своем блоге и даже иногда берет на интервью.
