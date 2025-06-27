Російськомовний концерт Сердючки в Києві: з'явився новий коментар мовного омбудсмена

За словами уповноваженого, сам факт співу іншими мовами - навіть російською - не суперечить законодавству, якщо це частина творчості українського громадянина.

Втім, після шоу на адресу Креміня надійшли скарги, тож було вирішено провести офіційну перевірку.

"Я дякую всім за увагу до цієї події - це важливо, бо донедавна на мову культури звертали замало уваги. І до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам’ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість. Потім закон запрацював, але процес, так би мовити, "самоукраїнізації" розпочався на повну силу після повномасштабного вторгнення", - зазначив Кремінь.

Тарас Кремінь (фото: Facebook)

Він нагадав, що після 24 лютого 2022 року більшість українських виконавців зробили свідомий перехід на українську мову - як у піснях, так і в публічних виступах.

У цьому контексті Тарас Кремінь згадав і самого Данилка, який давно виступає проти війни та перебуває під санкціями РФ. І знову наголосив: закон не забороняє виконання пісень іншими мовами.

"Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом, бо закон каже таке: "Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм", - пояснив він.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

А от до організаторів концерту можуть виникнути питання - і мова не про музику, а про технічні нюанси: афіші, квитки, оголошення.

Саме ці елементи мають відповідати нормам мовного закону.

"Після виступу Данилка на мою адресу надійшли скарги, я ухвалив рішення провести заходи державного контролю. І заслухати сторону як скаржників, так і організаторів цього виступу. Такі заходи триватимуть місяць, але вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу - щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", - додав політик.

Що сталося на концерті Андрія Данилка 13 червня 2025 року

13 червня у столичному комплексі Osocor Residence відбулося велике шоу Вєрки Сердючки.

Не обійшлося без скандалу: за словами очевидців, зі сцени звучали російськомовні пісні, зокрема “Все будет хорошо” та “Дольче Габбана”.

Ба більше - частину концерту, як стверджують, Андрій Данилко вів не українською, а російською.

Це обурило деяких глядачів - зокрема телеведучого Віктора Дяченка.

У Facebook він написав, що офіційно звернувся зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови.

“Подав скаргу від імені ГО “Українська мова” на виступ Вєрки Сердючки в Osocor Residence за проведення публічного заходу російською. 13.06.2025 у м. Київ відбулася подія з використанням російськомовних пісень та російської мови у веденні концертної програми. Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві”, - написав Дяченко.

Вєрка Сердючка заспівала російською у Києві (фото: instagram.com/v_serduchka)

На ситуацію відреагували й правоохоронні органи. У поліції підтвердили, що розпочали перевірку обставин інциденту.

Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події.

Натомість команда Андрія Данилка не погоджується з претензіями. У коментарі для "Української правди" представники артиста запевнили: на сцені не було жодного порушення - ані мовного, ані законодавчого.

“Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті - полтавському суржику, що від першого дня було невід’ємною частиною цього образу”, - заявили у Данилка в коментарі для УП.

Також у команді наголосили: артист не тільки живе в Україні, а й активно допомагає ЗСУ та пораненим військовим, ніколи не виїжджав з країни після початку повномасштабної війни.

За свою антивоєнну позицію Данилко отримав 50-річну заборону на в’їзд до Росії.