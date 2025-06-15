Розбивають серце. Якими були останні слова актора-військового Феліпенка в соцмережах

Останні слова Феліпенка в Instagram

Так, 17 березня актор-військовий розмістив серію чорно-білих фото. На них він позує в касці та дивиться прямо в камеру фотографа.

А під світлинами Феліпенко розмістив щемливий вірш Ліни Костенко:

"Світ надзвичайно широкий

має укладисті далі.

Від того і перші кроки

майже завжди невдалі.

Безпомічні вірші перші.

Нещасне перше кохання.

Немає ніяких звершень,

а тільки одні поривання.

А потім проходять роки,

з’являється стримана сила.

Поглянеш – а перші кроки

вже й пилом давно притрусило.

І смішно тобі, й сердито,

і ти забуваєш часто:

для того щоб добре ходити,

раз десять треба упасти".

Ще тоді рядки з вірша розчулили фанів. У коментарях під дописом вони писали, що моляться за Юрія та щиро бажають, аби він повернувся живим.

Нині ж, коли дружина актора повідомила про його загибель, під фото актора з'явилося чимало нових слів. Юзери пишуть:

"Вічна пам'ять Герою України. Я не вірю, коли прочитала - не могла повірити, думала, що неправда"

"Немає слів. Фільми з його участю можна передивлятись постійно, він гарний, талановитий, харизматичний. Як так"

"Ці слова і цей погляд - розбивають серце, просто жах"

"Боже, ну чому? Як же так… Наш актор, наш захисник…Спочивай з миром, герою…Невимовна втрата"

"Крилатим ґрунту не треба, нема землі то буде небо!" Вічна памʼять Тобі, Юро!".

Юрій Феліпенко загинув - що відомо

Актор воював у складі батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону. Він небагато говорив про службу, але зрідка ділився дописами в соцмережах.

15 червня дружина Феліпенка, ведуча YouTube-проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич, поділилася сумною звісткою про його загибель. Згодом продюсер Євген Литвиненко повідомив, що прощання відбудеться в Театрі на Подолі, але точну дату ще не оголошено.