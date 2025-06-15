Разбивают сердце. Какими были последние слова актера-военного Фелипенко в соцсетях

Последние слова Фелипенко в Instagram

Так, 17 марта актер-военный разместил серию черно-белых фото. На них он позирует в каске и смотрит прямо в камеру фотографа.

А под фотографиями Фелипенко разместил щемящее стихотворение Лины Костенко:

"Світ надзвичайно широкий

має укладисті далі.

Від того і перші кроки

майже завжди невдалі.

Безпомічні вірші перші.

Нещасне перше кохання.

Немає ніяких звершень,

а тільки одні поривання.

А потім проходять роки,

з’являється стримана сила.

Поглянеш – а перші кроки

вже й пилом давно притрусило.

І смішно тобі, й сердито,

і ти забуваєш часто:

для того щоб добре ходити,

раз десять треба упасти".

Еще тогда строки из стихотворения растрогали фанов. В комментариях под постом они писали, что молятся за Юрия и искренне желают, чтобы он вернулся живым.

Сейчас же, когда жена актера сообщила о его гибели, под фото актера появилось немало новых слов. Юзеры пишут:

"Вечная память Герою Украины. Я не верю, когда прочитала - не могла поверить, думала, что неправда"

"Нет слов. Фильмы с его участием можно пересматривать постоянно, он красивый, талантливый, харизматичный. Как так"

"Эти слова и этот взгляд - разбивают сердце, просто ужас"

"Боже, ну почему? Как же так... Наш актер, наш защитник... Покойся с миром, герой... Неописуемая потеря"

"Крилатим ґрунту не треба, нема землі то буде небо!" Вечная память Тебе, Юра!".

Юрий Фелипенко погиб - что известно

Актер воевал в составе батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Он немного говорил о службе, но изредка делился сообщениями в соцсетях.

15 июня жена Фелипенко, ведущая YouTube-проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич, поделилась печальным известием о его гибели. Впоследствии продюсер Евгений Литвиненко сообщил, что прощание состоится в Театре на Подоле, но точная дата еще не объявлена.