Розовий натякнув на новий роман після скандального розлучення: фото ймовірної дівчини

Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який нещодавно розлучився з Ольгою Мерзлікіною , натякнув на нові стосунки. Гуморист та ветеран вже вдруге показує дівчину, яка проводить з ним час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Віктора.

Розовий закрутив новий роман?

Так, комік розмістив фото дівчини, яка дивиться просто в камеру та посміхається. На світлину Розовий додав емодзі, яке символізує закоханість чи захоплення.

Розовий натякнув на нові стосунки (скріншот)

А ще він "тегнув" загадкову незнайомку. І виявилося, що вона також розповідає про Розового в своїх Stories. В описі акаунту дівчини зазначено її ім'я - Яна-Катерина. А на нових фото вона показала, що залишила Віктору квіти.

Ймовірна дівчина Розового показала нове фото (скріншот)

Ані Розовий, ані дівчина поки що не говорять про стосунки. Можливо, вони вирішили не підтверджувати стосунки або ж просто спілкуються як друзі.

Що відомо про розлучення Розового

Нагадаємо, у 2024 році Віктор одружився з Ольгою Мерзлікіною. За декілька тижнів після цього Розовий отримав серйозне поранення на фронті. Він перебував у комі, переніс операції.

За рік після осколкового поранення голови ветеран встав з крісла колісного та зробив свої перші кроки.

А у травні цього року стало відомо, що Розовий та Мерзлікіна розлучаються. Його обраниця публічно заявила, що йде від нього через зради.

"Цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагалися бути поруч, бути підтримкою", - писала Ольга.

А Розовий зазначив, що не планує "лити бруд" та говорити про розлучення. При цьому він запевнив, що саме в шлюбі він не зраджував.