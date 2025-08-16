ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушки

Суббота 16 августа 2025 13:43
UA EN RU
Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушки Виктор Розовый (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который недавно расстался с Ольгой Мерзликиной, намекнул на новые отношения. Юморист и ветеран уже второй раз показывает девушку, которая проводит с ним время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Виктора.

Розовый закрутил новый роман?

Так, комик разместил фото девушки, которая смотрит прямо в камеру и улыбается. На фотографию Розовый добавил эмодзи, которое символизирует влюбленность или восхищение.

Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушкиРозовый намекнул на новые отношения (скриншот)

А еще он "тегнул" загадочную незнакомку. И оказалось, что она тоже рассказывает о Розовом в своих Stories. В описании аккаунта девушки указано ее имя - Яна-Катерина. А на новых фото она показала, что оставила Виктору цветы.

Розовый намекнул на новый роман после скандального развода: фото вероятной девушкиВероятная девушка Розового показала новое фото (скриншот)

Ни Розовый, ни девушка пока не говорят об отношениях. Возможно, они решили не подтверждать отношения или же просто общаются как друзья.

Что известно о разводе Розового

Напомним, в 2024 году Виктор женился на Ольге Мерзликиной. Через несколько недель после этого Розовый получил серьезное ранение на фронте. Он находился в коме, перенес операции.

Через год после осколочного ранения головы ветеран встал с кресла колесного и сделал свои первые шаги.

А в мае этого года стало известно, что Розовый и Мерзликина разводятся. Его избранница публично заявила, что уходит от него из-за измен.

"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - писала Ольга.

А Розовый отметил, что не планирует "лить грязь" и говорить о разводе. При этом он заверил, что именно в браке он не изменял.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смеха Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия