"Розпродаю речі": зірка "Ревізора" зізналася, скільки заробляє і на що витрачає гроші

Телеведуча та блогерка Олена Філонова, відома глядачам завдяки проєкту "Ревізор", розповіла, як змінився її фінансовий стан за останні роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Олена зізналася, що заробляє менше, ніж раніше, та веде доволі скромне життя.

Раніше, за словами ведучої, її середній місячний дохід сягав 10 тисяч доларів. Проте зараз ситуація інша.

На запитання про те, чи вистачає їй зараз 3–5 тисяч доларів, зірка ухилилася від чіткої відповіді, зауваживши, що не веде фінансового обліку.

"Я не настільки багата, щоб жити бідно", - лаконічно прокоментувала Філонова.

Телеведуча зазначила, що зараз реклами стало значно менше, тому й доходи впали. Водночас вона намагається дотримуватися принципів і не бере все підряд.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

"Я більше за якість, і вже намагаюся не брати рекламу лише заради заробітку. Іноді роблю помилки, намагаюся їх виправляти. Але бувають моменти, коли розумію, що треба комусь допомогти - тоді беру якусь рекламу, щоб зробити добру справу", - поділилася блогерка.

Філонова також зізналася, що іноді продає свої речі.

"Мало купую продуктів, мало їм. Розпродаю свої речі. Був розпродаж, коли я просто компенсувала те, що я витратила на цей одяг колись, коли я його купувала", - каже телеведуча.

У неї також є власний бренд одягу, проте, за її словами, це не головне джерело прибутку.

"У мене є ще свій бренд одягу. Іноді щось заробляю, але нечасто. Не всім підходить - або стиль, або ціна. Хтось підтримує українські бренди, хтось - ні", - говорить знаменитість.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Щодо витрат, Філонова каже, що живе скромно і намагається не витрачати надмірно.

"Я реально не знаю, скільки в мене в місяці йде коштів. Комунальні - десь 3,5 до 5 тисяч, якщо не зима. Таксі - десь 15–20 тисяч на місяць. По трішки усе йде", - розповіла блогерка.

Також зірка зізналася, що не має чіткої фінансової стратегії, але певна подушка безпеки у неї є.

Попри все, вона продовжує підтримувати стильний образ, хоча робить це розумно.

"Це тільки брошка. А піджак - моя знахідка в Мілані. Так, він був дорогий, але я купила його дешево. І ще спідниця до нього - дуже дешево, реально", - поділилася Філонова.

На завершення вона додала, що живе скромно й точно не витрачає 120 тисяч гривень на місяць.

"Я стільки не витрачаю. Я реально дуже скромно живу", - підсумувала Олена.

Коротка біографія Олени Філонової

Олена Філонова народилася в Києві у 1984 році. Свою медійну кар’єру вона почала з шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі - саме там глядач уперше звернув увагу на яскраву блондинку з почуттям гумору та гострим язиком.

Далі були й інші проєкти - "Піраньї", "Світлі голови", "Пакуй валізи" та ще кілька телевізійних експериментів, які поступово закріплювали її в образі медійної персони.

Та справжній зліт популярності стався завдяки проєкту "Ревізор". У цьому шоу Олена вела окрему рубрику: поки її колега Микола Тищенко перевіряв ресторани, кафе й бари, Філонова бралася за індустрію краси - салони, перукарні, манікюрні кабінети.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

Її прямолінійність і харизма зробили свою справу: глядачі або захоплювалися, або обурювались, але точно не залишалися байдужими.

Паралельно з телебаченням Олена почала вести блог в Instagram. Там вона без сорому ділилася подробицями особистого життя, відверто показувала тіло й розповідала про боротьбу із зайвою вагою.

Саме така щирість, без прикрас і глянцевих фільтрів, швидко принесла їй тисячі підписників.

У 2020 році, на піку впізнаваності, Олена несподівано заявила про намір балотуватися на посаду мера Києва.

Тоді це сприйняли як черговий піар-хід, але згодом скепсис вщух - на сайті КМДА з’явилися офіційні документи. Попри це, мером столиці Філонова не стала.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена переключила увагу на волонтерство.

Вона неодноразово передавала гуманітарну допомогу українським військовим і тим, хто найбільше цього потребував.

Зараз Філонова вже давно не з’являється на телебаченні, зате продовжує активно вести Instagram, де й далі ділиться своїм життям, думками та стилем.