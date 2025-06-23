"Распродаю вещи": звезда "Ревизора" призналась, сколько зарабатывает и на что тратит деньги

Телеведущая и блогер Елена Филонова, известная зрителям благодаря проекту "Ревизор", рассказала, как изменилось ее финансовое состояние за последние годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Славе Демину.

Елена призналась, что зарабатывает меньше, чем раньше, и ведет довольно скромную жизнь.

Ранее, по словам ведущей, ее средний месячный доход достигал 10 тысяч долларов. Однако сейчас ситуация другая.

На вопрос о том, хватает ли ей сейчас 3-5 тысяч долларов, звезда уклонилась от четкого ответа, отметив, что не ведет финансового учета.

"Я не настолько богата, чтобы жить бедно", - лаконично прокомментировала Филонова.

Телеведущая отметила, что сейчас рекламы стало значительно меньше, поэтому и доходы упали. В то же время она старается придерживаться принципов и не берет все подряд.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

"Я больше за качество, и уже стараюсь не брать рекламу только ради заработка. Иногда делаю ошибки, стараюсь их исправлять. Но бывают моменты, когда понимаю, что надо кому-то помочь - тогда беру какую-то рекламу, чтобы сделать доброе дело", - поделилась блогерша.

Филонова также призналась, что иногда продает свои вещи.

"Мало покупаю продуктов, мало им. Распродаю свои вещи. Была распродажа, когда я просто компенсировала то, что я потратила на эту одежду когда-то, когда я ее покупала", - говорит телеведущая.

У нее также есть собственный бренд одежды, однако, по ее словам, это не главный источник дохода.

"У меня есть еще свой бренд одежды. Иногда что-то зарабатываю, но нечасто. Не всем подходит - или стиль, или цена. Кто-то поддерживает украинские бренды, кто-то - нет", - говорит знаменитость.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Относительно расходов, Филонова говорит, что живет скромно и старается не тратить чрезмерно.

"Я реально не знаю, сколько у меня в месяце уходит средств. Коммунальные - где-то 3,5 до 5 тысяч, если не зима. Такси - где-то 15-20 тысяч в месяц. По чуть-чуть все идет", - рассказала блогерша.

Также звезда призналась, что не имеет четкой финансовой стратегии, но определенная подушка безопасности у нее есть.

Несмотря на все, она продолжает поддерживать стильный образ, хотя делает это разумно.

"Это только брошь. А пиджак - моя находка в Милане. Да, он был дорогой, но я купила его дешево. И еще юбка к нему - очень дешево, реально", - поделилась Филонова.

В завершение она добавила, что живет скромно и точно не тратит 120 тысяч гривен в месяц.

"Я столько не трачу. Я реально очень скромно живу", - подытожила Елена.

Краткая биография Елены Филоновой

Елена Филонова родилась в Киеве в 1984 году. Свою медийную карьеру она начала с шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале - именно там зритель впервые обратил внимание на яркую блондинку с чувством юмора и острым языком.

Далее были и другие проекты - "Пираньи", "Светлые головы", "Пакуй чемоданы" и еще несколько телевизионных экспериментов, которые постепенно закрепляли ее в образе медийной персоны.

Но настоящий взлет популярности произошел благодаря проекту "Ревизор". В этом шоу Елена вела отдельную рубрику: пока ее коллега Николай Тищенко проверял рестораны, кафе и бары, Филонова бралась за индустрию красоты - салоны, парикмахерские, маникюрные кабинеты.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

Ее прямолинейность и харизма сделали свое дело: зрители либо восхищались, либо возмущались, но точно не оставались равнодушными.

Параллельно с телевидением Елена начала вести блог в Instagram. Там она без стеснения делилась подробностями личной жизни, откровенно показывала тело и рассказывала о борьбе с лишним весом.

Именно такая искренность, без прикрас и глянцевых фильтров, быстро принесла ей тысячи подписчиков.

В 2020 году, на пике узнаваемости, Елена неожиданно заявила о намерении баллотироваться на пост мэра Киева.

Тогда это восприняли как очередной пиар-ход, но впоследствии скепсис утих - на сайте КГГА появились официальные документы. Несмотря на это, мэром столицы Филонова не стала.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Елена переключила внимание на волонтерство.

Она неоднократно передавала гуманитарную помощь украинским военным и тем, кто больше всего в этом нуждался.

Сейчас Филонова уже давно не появляется на телевидении, зато продолжает активно вести Instagram, где продолжает делиться своей жизнью, мыслями и стилем.