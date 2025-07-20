Руслана, Харлан та інші зірки вітають Усика: "Україна переможе усіх ворогів!"

Григорій та Христина Решетники

Зіркове подружжя привітало Усика спільним дописом.

"Олександр Усик! Наш Непереможний Чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обовʼязково Переможе усіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість!" - написали вони.

Решетники відреагували на перемогу Усика (скріншот)

Руслана

"Сашко, дякую за цю перемогу! Дякую за силу, яку даєш всім нам! Знаю, як ти починав і наполегливо йшов до своєї мети. Сьогодні я щиро вболівала за тебе і молилася як ніколи! Слава Україні!" - написала співачка.

Руслана привітала Усика (скріншот)

Женя Галич

Співак дуже радів, коли побачив перемогу Усика. І, зазначив Женя, ця перемога дуже потрібна для всієї країни.

Галич висловився про Усика (скріншот)

Оксана Білозір

Співачка процитувала боксера, який присвятив перемогу військовим.

"Олександр Усик після перемоги нокаутом. На "Вемблі", серед тисяч оплесків, він знову нагадав усьому світу, хто стоїть за нашою силою - українці. Дякуємо, чемпіоне, за гідність, силу і любов до Батьківщини!" - написала вона.

Білозір відреагувала на перемогу Усика (скріншот)

Віталій Козловський

"Вітаємо з перемогою нашого чемпіона! Вже вкотре показав Олександр, що наполегливість приводить до перемог! Слава Україні!" - написав співак.

Козловський привітав Усика (скріншот)

Ельвіра Гасанова

Дизайнерка зазначила, що Усик не лише тричі абсолютний чемпіон, він - "людина з великої літери".

"Його сила - не лише в рингу. Вона - в погляді, що говорить більше за слова. У рішучості, що не знає страху. У людяності - коли після бою підходить до суперника, щоб підтримати. У любові - коли серед тисяч шукає очі дружини. Він присвячує перемоги людям. А ми - присвячуємо йому нашу гордість, повагу і найщирішу радість", - написала вона.

Гасанова висловилася про Усика (скріншот)

Андрій Бєдняков

"З перемогою, чемп. Пам'ятай, хто був твоїм спаринг-партнером. Дякую за емоції. Вони вкрай необхідні зараз", - зазначив ведучий.

Бєдняков привітав Усика (скріншот)

Ольга Харлан

Фехтувальниця зазначила, що ми всі дуже пишаємося боксером.

Харлан відреагувала на перемогу Усика (скріншот)

Також Усика привітали звільнена з полону Мар'яна Чечелюк, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна, Наталка Денисенко та Оля Полякова.

Зірки вітають боксера (скріншот)