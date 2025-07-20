Руслана, Харлан та інші зірки вітають Усика: "Україна переможе усіх ворогів!"

Перемога Олександра Усика спровокувала справжню "пожежу" в соцмережах, а українські зірки доєдналися до фанів та вітають боксера. Серед них - Руслана, Ольга Харлан, Наталка Денисенко та інші.
Як зірки вітають Усика з перемогою, розповідає РБК-Україна.
Зіркове подружжя привітало Усика спільним дописом.
"Олександр Усик! Наш Непереможний Чемпіон! Українець перемагає зараз, а Україна обовʼязково Переможе усіх ворогів! Найщиріші вітання! Наша гордість!" - написали вони.
"Сашко, дякую за цю перемогу! Дякую за силу, яку даєш всім нам! Знаю, як ти починав і наполегливо йшов до своєї мети. Сьогодні я щиро вболівала за тебе і молилася як ніколи! Слава Україні!" - написала співачка.
Співак дуже радів, коли побачив перемогу Усика. І, зазначив Женя, ця перемога дуже потрібна для всієї країни.
Співачка процитувала боксера, який присвятив перемогу військовим.
"Олександр Усик після перемоги нокаутом. На "Вемблі", серед тисяч оплесків, він знову нагадав усьому світу, хто стоїть за нашою силою - українці. Дякуємо, чемпіоне, за гідність, силу і любов до Батьківщини!" - написала вона.
"Вітаємо з перемогою нашого чемпіона! Вже вкотре показав Олександр, що наполегливість приводить до перемог! Слава Україні!" - написав співак.
Дизайнерка зазначила, що Усик не лише тричі абсолютний чемпіон, він - "людина з великої літери".
"Його сила - не лише в рингу. Вона - в погляді, що говорить більше за слова. У рішучості, що не знає страху. У людяності - коли після бою підходить до суперника, щоб підтримати. У любові - коли серед тисяч шукає очі дружини. Він присвячує перемоги людям. А ми - присвячуємо йому нашу гордість, повагу і найщирішу радість", - написала вона.
"З перемогою, чемп. Пам'ятай, хто був твоїм спаринг-партнером. Дякую за емоції. Вони вкрай необхідні зараз", - зазначив ведучий.
Фехтувальниця зазначила, що ми всі дуже пишаємося боксером.
Також Усика привітали звільнена з полону Мар'яна Чечелюк, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна, Наталка Денисенко та Оля Полякова.
Зірки вітають боксера (скріншот)
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