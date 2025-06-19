ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Про секретні місії та особисту помсту: 5 драйвових трилерів, від яких не відірватися

Четвер 19 червня 2025 19:52
UA EN RU
Про секретні місії та особисту помсту: 5 драйвових трилерів, від яких не відірватися Фільми, де герої підуть на все заради місії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зануртеся у світ шпигунських операції та жаги справедливості. Ці трилери тримають у напрузі до останньої хвилини.

РБК-Україна ділиться добіркою фільмів, які ідеально підійдуть для домашнього кіновечора.

"Аматор"

Новий екшн про хакера ЦРУ, який вступає у небезпечну гру заради помсти за смерть дружини. Зневірений і розчарований бездіяльністю свого начальства, він вирішує сам вистежити винуватців та встановити справедливість.


"Американський убивця"

Після втрати нареченої Мітч потрапляє під крило ветерана холодної війни Стена Герлі, який навчає боротьбі з тероризмом. Разом вони розслідують серію жорстоких нападів.


"Останній рубіж"

Колишній агент після смерті дружини разом з донькою переїздить до маленького містечка. Проте тихе та спокійне життя ускладнюється, коли місцевий наркобарон оголошує винагороду за його голову.


"Відшкодування збитків"

Пожежник втрачає дружину та сина в результаті теракту. Коли правосуддя виявляється безсиле, він наважується на помсту за свою родину.


"Драйв"

Голлівудський каскадер веде подвійне життя і закохується в красуню. Проте неочікуваний поворот змушує його тікати від переслідування та рятувати кохану.

Вас також може зацікавити:

Читайте LITE в Google News
фильмы Шоу-бізнес
Життя
"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем
"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем