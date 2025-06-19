О секретных миссиях и личной мести: 5 драйвовых триллеров, от которых не оторваться

Погрузитесь в мир шпионских операций и жажды справедливости. Эти триллеры держат в напряжении до последней минуты.

"Любитель"

Новый экшн о хакере ЦРУ, который вступает в опасную игру ради мести за смерть жены. Отчаявшийся и разочарованный бездействием своего начальства, он решает сам выследить виновников и установить справедливость.



"Американский убийца"

После потери невесты Митч попадает под крыло ветерана холодной войны Стэна Херли, который обучает борьбе с терроризмом. Вместе они расследуют серию жестоких нападений.



"Последний рубеж"

Бывший агент после смерти жены вместе с дочерью переезжает в маленький городок. Однако тихая и спокойная жизнь осложняется, когда местный наркобарон объявляет вознаграждение за его голову.



"Возмещение убытков"

Пожарный теряет жену и сына в результате теракта. Когда правосудие оказывается бессильно, он решается на месть за свою семью.



"Драйв"

Голливудский каскадер ведет двойную жизнь и влюбляется в красавицу. Однако неожиданный поворот заставляет его бежать от преследования и спасать любимую.