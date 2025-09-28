Селена Гомес і Бенні Бланко одружилися: перші фото з весілля

Яким було весілля Гомес і Бланко

На фото, які співачка вже показала в Instagram, можна роздивитися її весільний образ. Селена була у білій сукні без спинки з делікатними рюшами й платиновими сережками Tiffany & Co.

Вона обрала стриману зачіску (об’ємний боб) та мінімальний макіяж, а білий манікюр ідеально підкреслив увесь образ. Бенні ж приміряв класичний чорний смокінг Ralph Lauren із синьою сорочкою в тон і контрастною нагрудною хусткою.

Закоханих фотографували, коли вони трималися за руки й прогулювалися босоніж травою. На одному зі зворушливих кадрів Бланко відпочиває, поклавши голову на коліна нареченої, яка сидить у розкішній сукні серед сонячних променів.

Гості та масштаб зіркового весілля

Пара провела церемонію на приватній території площею понад 70 акрів на північ від Санта-Барбари (Каліфорнія). Повідомляється, що на свято запросили близько 170 гостей.

Серед них були найкраща подруга Селени Тейлор Свіфт, актори Мартін Шорт і Стів Мартін, Періс Хілтон та Ед Ширан. Багатьох гостей "прикривали" парасольками, щоб уникнути зайвої уваги, а охорона працювала на рівні великого фестивалю. Для транспортування гостей до місця церемонії організували "кортеж" з чорних фургонів Mercedes.

Напередодні, у п’ятницю ввечері, відбулася розкішна репетиційна вечеря в особняку на десять спалень у районі Гоуп-Ранч.

Бланко і Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Як починався роман Селени та Бенні

Гомес і Бланко знайомі багато років, але їхні стосунки переросли в роман після спільної роботи над хітом Single Soon у 2023-му.

Вже у грудні того ж року Селена публічно підтвердила стосунки, назвавши продюсера "найкращим, що з нею траплялося". До заручин пара дійшла швидко. У грудні 2024 року Гомес оголосила про заручини.

"Вічність починається зараз", - підписала фото з заручин співачка.

Обручка Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Новий етап у житті Гомес

Шлюб з Бланко став новою сторінкою в особистій історії 33-річної артистки. Її попередні стосунки, зокрема гучний роман з Джастіном Бібером, Селена сама називала "токсичними". Цього разу, за словами друзів, вона виглядає по-справжньому щасливою та спокійною.