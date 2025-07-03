Сергій Притула зі сльозами на очах розповів про хворобу батька: "Згорів за місяць"

Сергій Притула розповів про боротьбу батька з онкологією

"У нього було онко, яке ми, на жаль, занадто пізно помітили. Він був здоровий у всіх сенсах. Досить раптово це все сталося", - зазначив волонтер.

Також Притула поділився своїми відчуттями, коли дізнався про це.

"Це жах, який тебе сковує. Тому що ніщо не віщувало біди. Ми відпочивали разом на морі, батько почав відчувати болі в спині. Він там навіть на масажі якісь ходив, потім ще підкашлювати почав", - пригадав він.

За словами Притули, вони планували бути на морі два тижні, але болі посилювалися, через що батько з братом поїхали додому в Збараж раніше. А Сергій залишився подорожувати Кримом сам, однак коли він повернувся додому, дізнався страшні новини.

"Я повертаюся, і в цей день якраз прийшли аналізи, і стало відомо, що в тата вже четверта стадія. Пішла саркома на хребет, і лікарі як дали йому місяць, так воно і вийшло", - зазначив він.

"Я повернувся 26 чи 27 серпня, а тато помер 28 вересня. Він згорів, знаєш, як люди кажуть. Дуже швидко, це все відбувалося на очах і це було дуже складно прийняти", - чесно зізнався він.

Сергій Притула підкреслив, що, попри те, що цьогоріч уже буде 20 років, як помер його батько, йому досі складно говорити про це без сліз на очах.

"У нас були дуже хороші стосунки", - розповів він.

Нагадаємо, Сергій Притула - відомий український телеведучий, актор, комік і волонтер. Після початку повномасштабного вторгнення він заснував фонд, який зібрав понад 4 млрд грн для ЗСУ.

Притула одружений вдруге.

Він був у шлюбі з Юлією Андрійчук. Від цих стосунків у нього є старший син Дмитро, якому минулого року виповнилося 16 років.

Влітку 2015 року він одружився вдруге - його обраницею стала Катерина Сопельник. У цьому шлюбі в нього народилися дві доньки: 2017 року Соломія, а 2021-го - Стефанія.

Діти Сергія Притули - архівне фото (фото: instagram.com/siriy_ua)