Сергей Притула со слезами на глазах рассказал о болезни отца: "Сгорел за месяц"

Сергей Притула рассказал о борьбе отца с онкологией

"У него было онко, которое мы, к сожалению, слишком поздно заметили. Он был здоровый во всех смыслах. Достаточно внезапно это все произошло", - отметил волонтер.

Также Притула поделился своими ощущениями, когда узнал об этом.

"Это ужас, который тебя сковывает. Потому что ничто не предвещало беды. Мы отдыхали вместе на море, отец начал чувствовать боли в спине. Он там даже на массажи какие-то ходил, потом еще подкашливать начал", - вспомнил он.

По словам Притулы, они планировали быть на море две недели, но боли усиливались, из-за чего отец с братом уехали домой в Збараж раньше. А Сергей остался путешествовать по Крыму сам, однако когда он вернулся домой, узнал страшные новости.

"Я возвращаюсь, и в этот день как раз пришли анализы, и стало известно, что у папы уже четвертая стадия. Пошла саркома на хребет, и врачи как дали ему месяц, так оно и получилось", - отметил он.

"Я вернулся 26 или 27 августа, а папа умер 28 сентября. Он сгорел, знаешь, как люди говорят. Очень быстро, это все происходило на глазах и это было очень сложно принять", - честно признался он.

Сергей Притула подчеркнул, что, несмотря на то, что в этом году уже будет 20 лет, как умер его отец, ему до сих пор сложно говорить об этом без слез на глазах.

"У нас были очень хорошие отношения", - рассказал он.

Напомним, Сергей Притула - известный украинский телеведущий, актер, комик и волонтер. После начала полномасштабного вторжения он основал фонд, собравший более 4 млрд грн для ВСУ.

Притула женат во второй раз.

Он был в браке с Юлией Андрийчук. От этих отношений у него есть старший сын Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 16 лет.

Летом 2015 года он женился во второй раз - его избранницей стала Екатерина Сопельник. В этом браке у него родились две дочери: в 2017 году Соломия, а в 2021-м - Стефания.

Дети Сергея Притулы - архивное фото (фото: instagram.com/siriy_ua)