Що сталося з Ксав'є у "Венздей": чому актор Персі Гайнз-Вайт не повернувся в 2 сезоні

Четвер 07 серпня 2025 16:37
Що сталося з Ксав'є у "Венздей": чому актор Персі Гайнз-Вайт не повернувся в 2 сезоні Персі Гайнз-Вайт покинув серіал "Венздей" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У другому сезоні "Венздей" немає одного з героїв. Ксав'є у виконанні Персі Гайнз-Вайт покинув серіал після хвилі непідтверджених звинувачень у соцмережах.

РБК-Україна розповідає, як у новому сезоні пояснили відсутність персонажа та що відомо про звинувачення, з якими зіштовхнувся актор.

Як у "Венздей" пояснили відсутність Ксав'є

Прем'єра другого сезону відбулася 6 серпня 2025 року на Netflix. Глядачам в першій серії пояснили, куди зник один з героїв шоу. Його грав канадський актор Персі Гайнз-Вайт, який ще в травні 2024 року офіційно оголосив про вихід з проєкту.

Далі присутні спойлери!

Згідно з сюжетом, Ксав'є перевели до Академії Райхенбах у Швейцарії. Цю новину озвучив новий директор академії Невермор Баррі Дорт, роль якого виконує Стів Бушемі.

Що сталося з Ксав'є у &quot;Венздей&quot;: чому актор Персі Гайнз-Вайт не повернувся в 2 сезоніЯк у "Венздей" пояснили відсутність Ксав'єра (скриншот)

Причиною стали хибні звинувачення у вбивстві, внаслідок чого батько героя ухвалив рішення перевести його до іншого навчального закладу і припинити спонсорство академії.

Згодом Енід розповідає Венздей, що та отримала від Ксав’є прощальний подарунок.

"Я намагався написати тобі повідомлення, але, мабуть, ти загубила телефон, який я тобі дав. Вважай це моїм прощальним подарунком", - йшлося в листі від хлопця.

Він залишив головній героїні картину ворона на надгробку з натяком на таємницю.

"Цей образ раптово спалахнув у моїй голові. Не питай мене, звідки я це знаю і що це означає, але я впевнений, що це пов'язано з тобою. Хто така Венздей Адамс без таємниці, яку потрібно розгадати, правда?" - додав він.


Чи повернеться Ксав'є у 3 сезоні

Через згадку персонажа багато хто в мережі почав сподіватися на можливе повернення героя у наступному сезоні. Проте один із шоуранерів серіалу Альфред Гоф заявив, що глядачі більше не побачать Персі у цьому образі.

"Ми бачили його востаннє", - сказав він.

Водночас він натякнув, що історія напружених стосунків Венздей та Тайлера все ще в грі.

"У першому сезоні Венсдей неохоче пішла шляхом романтики й заплатила за це високу ціну, тому на цей час вона закриває двері до цього етапу свого підліткового віку. Але коли вона зустрічається з Тайлером, між ними завжди летять іскри", - підкреслив шоуранер.

Що сталося з Ксав'є у &quot;Венздей&quot;: чому актор Персі Гайнз-Вайт не повернувся в 2 сезоніЩо відомо про 2 сезон "Венздей" (скриншот)

Чому Персі Гайнз-Вайт покинув серіал

Рішення прибрати героя пов’язують із гучним скандалом. У січні 2023 року невідома користувачка в Twitter звинуватила актора у сексуальному насильстві. За її словами, він напав на неї на вечірці, яку він влаштував у Торонто.

У повідомленнях, які зараз видалені, вона стверджувала, що Персі також нападав на інших жінок і давав алкоголь та наркотики неповнолітнім дівчатам, щоб вступити з ними в статеві стосунки.

Користувачка залишилася анонімною, до поліції чи суду справа не дійшла. Згодом у червні актор заперечив звинувачення. Він заявив, що ніколи не зустрічав цю жінку, а її заява є кампанією з дезінформації проти нього.

"Через це мої особисті дані потрапили у відкритий доступ, а мої друзі отримували погрози смертю", - написав він в інстаграм.

Що сталося з Ксав'є у &quot;Венздей&quot;: чому актор Персі Гайнз-Вайт не повернувся в 2 сезоніПерсі Гайнз-Вайт (фото: instagram.com/percy)

Актор додав, що для дискредитації використовували його фото в неповнолітньому віці та вирвані з контексту уривки з акторської гри.

Також його подругу Джейн помилково представили як жертву. За словами актора, вона дала згоду згадати її в повідомленні, аби спростувати неправду.

"Я не можу погодитися з тим, як мене зображають - упередженим чи таким, що нехтує безпекою інших. Це безпідставні, шкідливі звинувачення, які підривають довіру до справжніх жертв. Мені боляче знати, що ця дезінформація засмутила людей", - заявив актор.

Попри це, у травні минулого року Персі підтвердив неповернення до серіалу, подякував команді й наголосив, що з нетерпінням чекатиме на 2 сезон.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Independent, People, TVLine.

