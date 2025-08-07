Что случилось с Ксавье в "Уэнсдей": почему актер Перси Хайнз-Уайт не вернулся во 2 сезоне

Во втором сезоне "Уэнсдей" нет одного из героев. Ксавье в исполнении Перси Хайнз-Уайт покинул сериал после волны неподтвержденных обвинений в соцсетях.

РБК-Украина рассказывает, как в новом сезоне объяснили отсутствие персонажа и что известно об обвинениях, с которыми столкнулся актер.

Как в "Уэнсдей" объяснили отсутствие Ксавье

Премьера второго сезона состоялась 6 августа 2025 года на Netflix. Зрителям в первой серии объяснили, куда исчез один из героев шоу. Его играл канадский актер Перси Хайнз-Уайт, который еще в мае 2024 года официально объявил об уходе из проекта.

Далее присутствуют спойлеры!

Согласно сюжету, Ксавье перевели в Академию Райхенбах в Швейцарии. Эту новость озвучил новый директор академии Невермор Барри Дорт, роль которого исполняет Стив Бушеми.

Как в "Уэнсдей" объяснили отсутствие Ксавьера (скриншот)

Причиной стали ложные обвинения в убийстве, в результате чего отец героя принял решение перевести его в другое учебное заведение и прекратить спонсорство академии.

Впоследствии Энид рассказывает Уэнсдей, что та получила от Ксавье прощальный подарок.

"Я пытался написать тебе сообщение, но, видимо, ты потеряла телефон, который я тебе дал. Считай это моим прощальным подарком", - говорилось в письме от парня.

Он оставил главной героине картину ворона на надгробии с намеком на тайну.

"Этот образ внезапно вспыхнул в моей голове. Не спрашивай меня, откуда я это знаю и что это значит, но я уверен, что это связано с тобой. Кто такая Уэнсдей Адамс без тайны, которую нужно разгадать, правда?" - добавил он.



Вернется ли Ксавье в 3 сезоне

Из-за упоминания персонажа многие в сети начали надеяться на возможное возвращение героя в следующем сезоне. Однако один из шоураннеров сериала Альфред Гоф заявил, что зрители больше не увидят Перси в этом образе.

"Мы видели его в последний раз", - сказал он.

В то же время он намекнул, что история напряженных отношений Уэнсдей и Тайлера все еще в игре.

"В первом сезоне Уэнсдей неохотно пошла по пути романтики и заплатила за это высокую цену, поэтому на данный момент она закрывает дверь к этому этапу своего подросткового возраста. Но когда она встречается с Тайлером, между ними всегда летят искры", - подчеркнул шоураннер.

Что известно о 2 сезоне "Уэнсдей" (скриншот)

Почему Перси Хайнз-Уайт покинул сериал

Решение убрать героя связывают с громким скандалом. В январе 2023 года неизвестная пользовательница в Twitter обвинила актера в сексуальном насилии. По ее словам, он напал на нее на вечеринке, которую он устроил в Торонто.

В сообщениях, которые сейчас удалены, она утверждала, что Перси также нападал на других женщин и давал алкоголь и наркотики несовершеннолетним девушкам, чтобы вступить с ними в половые отношения.

Пользовательница осталась анонимной, до полиции или суда дело не дошло. Впоследствии в июне актер опроверг обвинения. Он заявил, что никогда не встречал эту женщину, а ее заявление является кампанией по дезинформации против него.

"Из-за этого мои личные данные попали в открытый доступ, а мои друзья получали угрозы смертью", - написал он в инстаграм.

Перси Хайнз-Уайт (фото: instagram.com/percy)

Актер добавил, что для дискредитации использовали его фото в несовершеннолетнем возрасте и вырванные из контекста отрывки из актерской игры.

Также его подругу Джейн ошибочно представили как жертву. По словам актера, она дала согласие упомянуть ее в сообщении, чтобы опровергнуть неправду.

"Я не могу согласиться с тем, как меня изображают - предвзятым или пренебрегающим безопасностью других. Это безосновательные, вредные обвинения, которые подрывают доверие к настоящим жертвам. Мне больно знать, что эта дезинформация расстроила людей", - заявил актер.

Несмотря на это, в мае прошлого года Перси подтвердил невозвращение в сериал, поблагодарил команду и подчеркнул, что с нетерпением будет ждать 2 сезон.