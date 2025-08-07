Что случилось с Ксавье в "Уэнсдей": почему актер Перси Хайнз-Уайт не вернулся во 2 сезоне
Во втором сезоне "Уэнсдей" нет одного из героев. Ксавье в исполнении Перси Хайнз-Уайт покинул сериал после волны неподтвержденных обвинений в соцсетях.
РБК-Украина рассказывает, как в новом сезоне объяснили отсутствие персонажа и что известно об обвинениях, с которыми столкнулся актер.
Как в "Уэнсдей" объяснили отсутствие Ксавье
Премьера второго сезона состоялась 6 августа 2025 года на Netflix. Зрителям в первой серии объяснили, куда исчез один из героев шоу. Его играл канадский актер Перси Хайнз-Уайт, который еще в мае 2024 года официально объявил об уходе из проекта.
Далее присутствуют спойлеры!
Согласно сюжету, Ксавье перевели в Академию Райхенбах в Швейцарии. Эту новость озвучил новый директор академии Невермор Барри Дорт, роль которого исполняет Стив Бушеми.
Как в "Уэнсдей" объяснили отсутствие Ксавьера (скриншот)
Причиной стали ложные обвинения в убийстве, в результате чего отец героя принял решение перевести его в другое учебное заведение и прекратить спонсорство академии.
Впоследствии Энид рассказывает Уэнсдей, что та получила от Ксавье прощальный подарок.
"Я пытался написать тебе сообщение, но, видимо, ты потеряла телефон, который я тебе дал. Считай это моим прощальным подарком", - говорилось в письме от парня.
Он оставил главной героине картину ворона на надгробии с намеком на тайну.
"Этот образ внезапно вспыхнул в моей голове. Не спрашивай меня, откуда я это знаю и что это значит, но я уверен, что это связано с тобой. Кто такая Уэнсдей Адамс без тайны, которую нужно разгадать, правда?" - добавил он.
Вернется ли Ксавье в 3 сезоне
Из-за упоминания персонажа многие в сети начали надеяться на возможное возвращение героя в следующем сезоне. Однако один из шоураннеров сериала Альфред Гоф заявил, что зрители больше не увидят Перси в этом образе.
"Мы видели его в последний раз", - сказал он.
В то же время он намекнул, что история напряженных отношений Уэнсдей и Тайлера все еще в игре.
"В первом сезоне Уэнсдей неохотно пошла по пути романтики и заплатила за это высокую цену, поэтому на данный момент она закрывает дверь к этому этапу своего подросткового возраста. Но когда она встречается с Тайлером, между ними всегда летят искры", - подчеркнул шоураннер.
Что известно о 2 сезоне "Уэнсдей" (скриншот)
Почему Перси Хайнз-Уайт покинул сериал
Решение убрать героя связывают с громким скандалом. В январе 2023 года неизвестная пользовательница в Twitter обвинила актера в сексуальном насилии. По ее словам, он напал на нее на вечеринке, которую он устроил в Торонто.
В сообщениях, которые сейчас удалены, она утверждала, что Перси также нападал на других женщин и давал алкоголь и наркотики несовершеннолетним девушкам, чтобы вступить с ними в половые отношения.
Пользовательница осталась анонимной, до полиции или суда дело не дошло. Впоследствии в июне актер опроверг обвинения. Он заявил, что никогда не встречал эту женщину, а ее заявление является кампанией по дезинформации против него.
"Из-за этого мои личные данные попали в открытый доступ, а мои друзья получали угрозы смертью", - написал он в инстаграм.
Перси Хайнз-Уайт (фото: instagram.com/percy)
Актер добавил, что для дискредитации использовали его фото в несовершеннолетнем возрасте и вырванные из контекста отрывки из актерской игры.
Также его подругу Джейн ошибочно представили как жертву. По словам актера, она дала согласие упомянуть ее в сообщении, чтобы опровергнуть неправду.
"Я не могу согласиться с тем, как меня изображают - предвзятым или пренебрегающим безопасностью других. Это безосновательные, вредные обвинения, которые подрывают доверие к настоящим жертвам. Мне больно знать, что эта дезинформация расстроила людей", - заявил актер.
Несмотря на это, в мае прошлого года Перси подтвердил невозвращение в сериал, поблагодарил команду и подчеркнул, что с нетерпением будет ждать 2 сезон.
