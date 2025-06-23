Шоумен Джеджула втретє став батьком: перші фото малюка (фото)

22 червня в родині шоумена народилася донечка, яку назвали Емілією.

Джеджула вже опублікував перші світлини з малечею. Обличчя новонародженої він поки не показує, але емоціями від радості поділився відверто.

"Я знову тато! 22.06.25 о 12:43 до нашої родини долучилося маленьке янголятко Емілія! Вітаємо нову мешканку планети Земля!", - написав ведучий.

Андрій Джеджула з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/djedjula)

Новина стала справжнім сюрпризом навіть для найближчих шанувальників шоумена - адже про стосунки, вагітність чи підготовку до батьківства він не згадував.

Джеджула зізнається, що навмисно не виносив особисте на публіку.

"Розумію, що для більшості це дуже неочікувано! Але таку радісну новину не зміг від вас приховати! Хоча їй передувало ще досить багато важливих із особистого життя, які я зробив максимально особистими у цей складний для всіх нас час", - пояснив він.

Андрій Джеджула з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/djedjula)

Хто є мамою дівчинки, наразі невідомо. Сам ведучий обіцяє, що з часом відкриє більше подробиць.

Що відомо про старших дітей Андрія Джеджули

Шоумен уже виховує сина Даніеля та доньку Аделіну від попередніх стосунків.

Хлопець народився у цивільному шлюбі з відомою українською співачкою Сантою Дімопулос.

Йому вже 16. Тривалий час він навчався за кордоном - у французькій школі Nice International School. Але минулого року вирішив повернутися до України та жити разом із батьком.

Андрій Джеджула з сином (фото: instagram.com/djedjula)

"Син зараз живе зі мною. Це його свідоме рішення. Він у свої 15 років приїхав до мене й 24/7 перебуває під моїм наглядом та вихованням. Мабуть, прийшов той момент, коли недостатньо тільки уваги матері й необхідна увага батька", - розповідав Джеджула в інтерв’ю.

Колись між Джеджулою та Сантою були тривалі конфлікти щодо опіки над сином, але згодом ситуація змінилася.

Шоумен розповів, що багато років не спілкувався з екскоханою, однак цього року саме вона ініціювала розмову щодо виховання Даніеля.

Його друга дитина - донька Аделіна, яка з’явилася у шлюбі з блогеркою Юлією Леус. Дівчинці зараз чотири роки.

Діти Андрія Джеджули (фото: instagram.com/djedjula)

Після розлучення стосунки між колишнім подружжям значно загострилися.

Юлія звинувачує ексчоловіка у байдужості до дитини, натомість Андрій заявляє, що йому створюють перешкоди у спілкуванні з донькою.

У 2022 році ведучий записав відеозвернення, у якому скаржився на те, що Леус не з’явилася на засідання комісії з прав дитини й поширює неправдиву інформацію про нього.

Наразі Аделіна живе з мамою в Польщі, і, як стверджує Юлія, не бачилася з батьком вже понад рік.

Колишня дружина Джеджули з донькою (фото: instagram.com/yla__yla)

Вона також підтвердила, що Джеджула платить аліменти, але, на її думку, лише через судове зобов’язання.

Сам Андрій переконаний: його головна мета - добитися справедливості та отримати право бути присутнім у житті дочки. Саме тому він звернувся до суду.