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Сімейна ідилія: принц Вільям у День батька показав рідкісні фото з усіма трьома дітьми

Неділя 15 червня 2025 14:00
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Сімейна ідилія: принц Вільям у День батька показав рідкісні фото з усіма трьома дітьми Принц Вільям (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Принц Вільям з нагоди Дня батька показав ніжні кадри зі своїми дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram-акаунт принца та принцеси Вельських.

У День батька королівська родина традиційно ділиться зворушливими фото, і ця тепла щорічна традиція давно підкорила серця британців і шанувальників монархії по всьому світу.

На першому знімку принц Вільям позує разом зі своїми дітьми: 11-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою та 7-річним принцом Луї.

Сімейна ідилія: принц Вільям у День батька показав рідкісні фото з усіма трьома дітьмиПринц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Він обіймає їх, а вся родина усміхається прямо в об'єктив. На іншому фото батько з дітьми вже в невимушеній атмосфері - граються разом на траві, дуріють і весело проводять час.

Автором серії зворушливих кадрів став фотограф Джош Шиннер.

Сімейна ідилія: принц Вільям у День батька показав рідкісні фото з усіма трьома дітьмиПринц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Щасливого дня батька, тату (до і після)! Ми любимо тебе, твої Д, Ш і Л", - свідчить підпис до публікації.

Ці милі світлини з’явилися невдовзі після того, як у Великій Британії пройшов парад на честь офіційного дня народження короля Чарльза III.

На події були присутні сам монарх разом із королевою Каміллою, а також Кейт Міддлтон із принцом Вільямом і трьома дітьми.

Сімейна ідилія: принц Вільям у День батька показав рідкісні фото з усіма трьома дітьмиПринц Вільям з Кейт та дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

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Принц Вільям Королівська сім'я
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