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Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьми

Воскресенье 15 июня 2025 14:00
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Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьми Принц Уильям (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Принц Уильям по случаю Дня отца показал нежные кадры со своими детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.

В День отца королевская семья традиционно делится трогательными фото, и эта теплая ежегодная традиция давно покорила сердца британцев и поклонников монархии по всему миру.

На первом снимке принц Уильям позирует вместе со своими детьми: 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьмиПринц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Он обнимает их, а вся семья улыбается прямо в объектив. На другом фото отец с детьми уже в непринужденной атмосфере - играют вместе на траве, дурачатся и весело проводят время.

Автором серии трогательных кадров стал фотограф Джош Шиннер.

Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьмиПринц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Счастливого дня отца, папа (до и после)! Мы любим тебя, твои Д, Ш и Л", - гласит подпись к публикации.

Эти милые фотографии появились вскоре после того, как в Великобритании прошел парад в честь официального дня рождения короля Чарльза III.

На событии присутствовали сам монарх вместе с королевой Камиллой, а также Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и тремя детьми.

Семейная идиллия: принц Уильям в День отца показал редкие фото со всеми тремя детьмиПринц Уильям с Кейт и детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

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Принц Уильям Королевская семья
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