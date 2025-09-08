Сын Арнольда Шварценеггера тайно женился: фото с роскошной свадьбы
В США состоялась свадьба сына голливудской легенды Арнольда Шварценеггера - 31-летнего Патрика. Он женился на своей давней избраннице, модели Эбби Чемпион.
Патрик Шварценеггер сыграл тайную свадьбу
Праздничная церемония прошла в субботу в элитном гольф-клубе штата Айдахо на берегу живописного озера.
По информации западных медиа, аренда этой площадки для трехдневного празднования стартует от 20 тысяч долларов.
Жених появился в светлом кремовом смокинге и классических черных брюках, а невеста - в элегантном платье с открытыми плечами и длинной фатой.
Подружки невесты выбрали нежные желтые платья, а друзья жениха были в черных смокингах.
На событии присутствовали ближайшие родственники: Арнольд Шварценеггер, Мария Шрайвер, сестра Патрика - Кэтрин - вместе с мужем, актером Крисом Праттом ("Стражи галактики").
Также среди приглашенных были Роб Лоу, Джейсон Айзекс и сводный брат Патрика - Джозеф Баэна, сын Арнольда от домработницы Милдред Баэны.
Влюбленные прибыли в Айдахо заранее, чтобы насладиться озерным отдыхом перед торжествами.
Напомним, пара встречалась в течение восьми лет и объявила о помолвке в декабре 2023-го.
Впрочем, свадьбу пришлось отложить из-за участия Патрика в съемках третьего сезона сериала "Белый лотос", которые проходили в Таиланде.
В интервью актер признавался, что предложение совпало с новостью о роли.
"Через несколько дней после того, как сделал предложение, я сказал Эбби: "Придется немного подождать. Впереди семь месяцев съемок - и только потом свадьба", - рассказывал Патрик.
Патрик Шварценеггер с женой (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)
Несмотря на паузу, невеста поддержала решение возлюбленного. Как признался актер, она оставалась "очень счастливой" на протяжении всего периода подготовки.
Еще осенью 2024-го Патрик рассказывал журналу GQ о подготовке к свадьбе. За "
"Я понял: мой долг - сделать так, чтобы она чувствовала себя хорошо и смогла организовать свадьбу своей мечты", - говорил актер.
Хотя иногда он высказывал свое мнение, Патрик подчеркивал, что большинство решений принимала невеста, а он был рядом, чтобы поддержать.
"Моя работа - помочь ей создать лучший день в ее жизни. И это все, что нужно", - уверял сын бывшего Губернатора Калифорнии.
Патрик Шварценеггер с женой (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)
