Син Костянтина Грубича приєднався до ЗСУ: що сказав телеведучий (фото)

Ярослав Грубич мобілізувався: що відомо

Син відомого телеведучого тривалий час висвітлював російсько-українську війну як відеограф і допомагав військовим як волонтер, відкриваючи збори.

Зрештою він вирішив стати на захист країни. Про це зокрема свідчать нещодавні публікації парубка в соцмережах.

Так, на одному з фото він постає у військовій формі з бронежилетом та зброєю. Кадр він підписав лаконічно, а батько репостнув його у себе в соцмережі.

"Рідна кров", - написав Костянтин.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Хлопець здобував вищу освіту в Польщі. Там вивчав тонкощі організації кіно- та телевізійного виробництва. Незадовго до повномасштабного вторгнення повернувся в Україну.

Як батько відреагував на рішення сина

Раніше ведучий чесно зізнавався, що боїться мобілізації сина. Він та його дружина вже мали досвід втрати дитини. У 2014 році донька Грубича загинула у ДТП. Саме тому він не приховує переживань за хлопця.

"Ми з дружиною знаємо, що таке втрата дитини... Ми не повинні жити в страху, але ми живемо в цьому", - казав минулого року він.

Сьогодні ж Костянтин підтримує Ярослава, хоч і сильно хвилюється за його життя.

"Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живим і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко - переживаємо, як десятки тисяч інших українських батьків", - поділився він.

Син Грубича служить в ЗСУ (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Він не став вдаватися в деталі, але зазначив, що хлопець роками йшов до цього рішення.

"Просто від цього нікуди не дітися, поки існує Росія в теперішньому агресивному стані, воювати будуть всі", - зазначив ведучий.

Грубич також прокоментував ймовірність власної мобілізації. Зараз він намагається бути корисним в тилу.

"Наскільки це ефективно - судити не мені", - резюмував він.

Теведучий Грубич про мобілізацію сина (фото: facebook.com/Грубич)

Нагадаємо, Костянтин - український журналіст та телеведучий. Він родом з Полтави. Сьогодні йому 56 років. Вже понад 30 років живе у шлюбі з коханою Світланою.

У пари загалом народилося троє дітей. Окрім сина, є донька Владислава. Молодша донька Ольга трагічно загинула 12 липня 2014 року у 17 років - її збив автомобіль на пішохідному переході.