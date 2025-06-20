Сын Константина Грубича присоединился к ВСУ: что сказал телеведущий (фото)

Ярослав Грубич мобилизовался: что известно

Сын известного телеведущего долгое время освещал российско-украинскую войну как видеограф и помогал военным как волонтер, открывая сборы.

В конце концов он решил встать на защиту страны. Об этом в частности свидетельствуют недавние публикации парня в соцсетях.

Так, на одном из фото он предстает в военной форме с бронежилетом и оружием. Кадр он подписал лаконично, а отец репостнул его у себя в соцсети.

"Родная кровь", - написал Константин.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Парень получал высшее образование в Польше. Там изучал тонкости организации кино- и телевизионного производства. Незадолго до полномасштабного вторжения вернулся в Украину.

Как отец отреагировал на решение сына

Ранее ведущий честно признавался, что боится мобилизации сына. Он и его жена уже имели опыт потери ребенка. В 2014 году дочь Грубича погибла в ДТП. Именно поэтому он не скрывает переживаний за парня.

"Мы с женой знаем, что такое потеря ребенка... Мы не должны жить в страхе, но мы живем в этом", - говорил в прошлом году он.

Сегодня же Константин поддерживает Ярослава, хоть и сильно волнуется за его жизнь.

"Как и каждый отец, просто хочу, чтобы он был живым и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело - переживаем, как десятки тысяч других украинских родителей", - поделился он.

Сын Грубича служит в ВСУ (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что парень годами шел к этому решению.

"Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все", - отметил ведущий.

Грубич также прокомментировал вероятность собственной мобилизации. Сейчас он пытается быть полезным в тылу.

"Насколько это эффективно - судить не мне", - резюмировал он.

Теведущий Грубич о мобилизации сына (фото: facebook.com/Грубич)

Напомним, Константин - украинский журналист и телеведущий. Он родом из Полтавы. Сегодня ему 56 лет. Уже более 30 лет живет в браке с любимой Светланой.

У пары в целом родилось трое детей. Кроме сына, есть дочь Владислава. Младшая дочь Ольга трагически погибла 12 июля 2014 года в 17 лет - ее сбил автомобиль на пешеходном переходе.