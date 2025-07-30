Скандал через поцілунок військових-геїв: на "зіркового" офіцера посипались погрози

З чого все почалося

У ролику-зверненні до Верховної Ради Віталій разом із партнером відкрито заявив про бажання узаконити свої стосунки.

Відео завершувалося їхнім поцілунком. Будь-яких інших вимог не висувалося - лише заклик до рівності, за яку правозахисні організації борються вже багато років.

Віталій Седюк отримує погрози після звернення до Верховної Ради (скріншот)

Після публікації відео, за словами активістів, Седюк почав отримувати погрози з боку заступника командира з морально-психологічного забезпечення 158-ї окремої механізованої бригади.

Йому погрожували негайним переведенням в іншу частину - що, за словами представників організації, є поширеним способом покарання у війську.

Ситуація загострилася, коли під час зустрічі офіцера з представниками правозахисної ініціативи його раптово викликали на допит.

Перед тим Віталій встиг повідомити у соцмережах про тиск, який на нього чиниться.

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Завдяки медіапідтримці та зв’язкам, історія отримала широке розголошення - нею зацікавилися європейські дипломати та відомі особи.

Після звернення до радниці Генерального штабу з питань ґендерної політики Оксани Григор’євої тиск на офіцера вдалося зупинити.

"Завдяки її втручанню вдалося призупинити дискримінаційні дії, за що ми безмежно вдячні пані Оксані", - зазначають у заяві.

Попри це, Віталій змушений шукати нове місце служби, а його особисті речі досі не повернуто.

Колишнє керівництво офіцера, ймовірно, порушило урядову постанову №1234, ухвалену в жовтні 2024 року.

У документі чітко зазначено, що "забороняється будь-яка дискримінація військовослужбовців, зокрема […] пряме або непряме обмеження прав військовослужбовців залежно від […] сексуальної орієнтації".

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Правозахисники наполягають на дотриманні цієї норми з боку військового керівництва, а в разі її порушення - на застосуванні санкцій.

"Ми вимагаємо, щоби органи військового керівництва знали та неухильно виконували цей максимально прямий заборонний припис, а в разі його порушення несли щонайменше дисциплінарну відповідальність", - йдеться у заяві.

В організації також закликають до глибших структурних змін у системі.

"Ми вимагаємо системних змін - повноваження військовому омбудсману, розширений вплив радників з ґендерних питань, більше повноважень Центральному управлінню захисту прав військовослужбовців в Міністерство оборони України та притягнення до відповідальності заступника командира, який перевищив свої повноваження", - додали в організації.

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Що відомо про Віталія Седюка

Віталій став відомим завдяки численним гучним інцидентам із зірками світового шоу-бізнесу, які він влаштовував на публічних заходах, зокрема на червоних доріжках, прем'єрах і церемоніях нагородження.

У деяких випадках йому вдавалося проникнути в зони з обмеженим доступом, користуючись журналістським посвідченням телеканалу "1+1", де він раніше працював.

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Серед найвідоміших випадків - спроба поцілувати Вілла Сміта (що завершилася прочуханкою від актора), ляпас Бреду Пітту на прем'єрі "Чаклунки", зазирання під сукню Селени Гомес, а також інсценування орального сексу з Леонардо Ді Капріо.

Останній епізод, за словами Седюка, був алюзією на сцену з фільму "Вовк з Волл-стріт", де герой Ді Капріо поводиться схожим чином зі своїм авторитетом.

У травні 2017 року Седюк опинився у центрі ще одного скандалу - під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення в Києві він вибіг на сцену під час виступу Джамали та зняв штани, продемонструвавши глядачам оголені сідниці.

Його одразу затримали правоохоронці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді заявив, що за цей вчинок Седюку загрожує покарання - від штрафу до п’яти років ув’язнення за хуліганство.

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Під час першого засідання суд присвоїв йому статус невиїзного, а розгляд справи по суті призначили на 12 липня.

30 травня Київська місцева прокуратура №4 передала обвинувальний акт до Дніпровського районного суду столиці.

18 липня суд постановив накласти на Седюка штраф, врахувавши його публічне вибачення перед Джамалою.

Співачка, коментуючи інцидент, розкритикувала роботу охорони конкурсу, але висловилася проти ув’язнення пранкера.

Остаточно рішення суду було винесене 17 липня - Седюку присудили штраф у розмірі 8500 гривень, з чим він погодився.

У пізніших інтерв’ю Седюк заперечував, що його дії можна кваліфікувати як сталкінг, і відкидав припущення щодо психічної неадекватності.

Свій вчинок на Євробаченні він охарактеризував як "акт власної епатажності, епатажний вчинок".

Віталій Седюк (фото: instagram.com/vitaliisediuk_private)

Попри це, його витівки переважно сприймалися негативно, особливо в США. Так, Los Angeles Times назвала його дії "зловісними", а The Hollywood Reporter охарактеризував Седюка як "безсоромного шукача уваги та шибеника".

The Huffington Post, коментуючи його поведінку на Каннському кінофестивалі, іронічно зауважив: "Невже хтось справді сміється?".

Інші медіа були ще жорсткішими у висловлюваннях: блог Vulture порівняв його з "Боратом без кмітливості та сатири", Uproxx назвав "підлотою", а The Wire - "негідним шматком людського сміття".