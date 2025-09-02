Скандал на "Лізі Сміху": Люлєнов відповів на злі жарти Полякової
Скандал навколо зйомок "Ліги Сміху" набирає обертів. Іван Люлєнов підтвердив, що чув від Олі Полякової жарти, які були для нього образливими.
Коментарем від Івана з РБК-Україна поділилася його піарниця Юла.
Що сказав тренер "Ліги Сміху"
За словами Люлєнова, ситуація з жартами та висловлюваннями, які обурювали, дійсно була. І сам артист відчував образу.
"Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази та бачили агресію в мою сторону. Можу сказати що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе і дійсно смішно я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене", - сказав Іван.
При цьому він зауважив, що ксенофобія неприпустима в українському суспільстві. І зараз, коли триває повномасштабна війна, сказав Люлєнов, потрібно єднатися.
"В Україні проживає велика кількість іноземців, які вивчили мову, живуть тут, працюють і допомагають ЗСУ. Я не вважаю доречним бути ксенофобом у сучасній Україні, яка прагне бути сильною та незалежною. Сьогодні час об’єднуватися, а не влаштовувати сварки, адже ми добре знаємо, хто наш справжній ворог, і це не ми самі", - наголосив артист.
Люлєнов відповів на злі жарти Полякової (колаж: РБК-Україна)
Скандал навколо Полякової - з чого усе почалося
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співачка обурила поведінкою на зйомках "Ліги Сміху". Вона відзначилася недоречними жартами про Люлєнова.
"Оля Полякова на зйомках "Ліги Сміху" кинула ксенофобські жарти в сторону Івана Люлєнова - розповіді очевидців. За словами глядачів, під час запису артистка неодноразово акцентувала увагу на зовнішності Івана, а під час номера "Мауглі" взагалі коментувала виступ фразами "що знала, що у Люлєнова батьки не люди" та підкреслювала його молдавське походження", - повідомляв "МУЗВАР".
Сама співачка закиди поки що не коментувала.
