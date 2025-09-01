Вперше після скандалу: Каменських зробила нову заяву, але двома мовами

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно потрапила у скандал через виконання старих пісень російською, вийшла в соцмережі з новою заявою. На тлі "скасування" зірка заговорила про кохання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Насті.

Що написала Каменських

Так, співачка висловилася про власні переконання. Також вона сказала, що вважає силою добра.

"Любов - прекрасна. Я щиро вірю, що саме з любові народжується все найкраще у цьому світі. Саме тому мої переконання завжди про любов. Адже це сила добра", - написала Каменських українською.

Також вона залишила цей текст іншою мовою - англійською. Свій допис Настя "проілюструвала" новими фото з концертів.

Реакція мережі

У коментарях під заявою Насті, яку вона зробила вперше на тлі скандалу, юзери почали жартувати, що цього разу співачка висловилася лише двома мовами, хоча нещодавно використовувала не лише українську чи англійську. Юзери пишуть:

"А чому не російською? Співати гарно виходило"

"Ще одне "дерево любові"

"Вже про мову забула, почала про любов"

"Передавай привіт Ані Лорак"

"Тому що ти не Україна!".

Чому Каменських потрапила у скандал

Нагадаємо, нещодавно співачка відзначилася виконанням російськомовних пісень в Маямі. Попри заяви про те, що вона не повернеться до своїх хітів мовою країни-агресорки навіть після закінчення війни (які Каменських робила ще декілька років тому), артистка знов почала співати треки з минулого.

Але на цьому все не закінчилося. Згодом з'явилося ще одне відео, на якому Каменських зробила заяву про мову.

"Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - сказала вона декількома мовами, серед яких була і російська.

Пізніше стало відомо, що відомий ювелірний бренд відхрестився від Каменських, хоча вона декілька років була його амбасадоркою.